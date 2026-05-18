É uma das principais apostas da Volkswagen para a electromobilidade mais acessível: o novíssimo ID. Polo revelado há menos de duas semanas abriu no ECAR Show as pré-encomendas nacionais e com preços definidos para toda a linha.

Em busca da electromobilidade acessível: Volkswagen ID. Polo já está em pré-reserva

Reservável através duma plataforma online dedicada para o efeito, o citadino eléctrico é proposto nos acabamentos Trend, Life e Style, mas com a primeira fase de lançamento a comportar apenas as edições limitadas ID. Polo F1RST e ID. Polo F1RST+.

A compor a gama estão três níveis de potência – 116, 135 e 211 cv –, ficando para mais tarde uma versão de 226 cv sob a "mítica" designação GTI.

As duas edições limitadas são propostos com o motor de 155 kW (211 cv) e 290 Nm alinhado com a bateria de 52 kWh para uns máximos 453 quilómetros de autonomia, carregando de dez a 80% em 24 minutos a 105 kW em corrente contínua.

Jantes em liga leve de 17 polegadas, pintura metalizada, bancos dianteiros e volante aquecidos, câmara traseira e navegação são equipamentos de série no F1RST, com os apoios ao condutor a incluírem o controlo adaptativo da velocidade de cruzeiro.

O F1RST+ eleva o nível com rodas de 18 polegadas, tejadilho panorâmico, faróis IQ.Light LED Matrix, ar condicionado automático bizona, bancos desportivos Comfort aquecidos à frente, como o volante, e com regulação eléctrica com memória.

Câmara Area View, assistência ao estacionamento com memória, Travel Assist com Lane Assist e Emergency Assist fazem parte do pacote de assistentes ao condutor.

Versão Potência / Bateria Preço ID. Polo Trend 85 kW (116 cv) / 37 kWh Desde 24.700 euros ID. Polo Life 85 kW (116 cv) / 37 kWh 99 kW (135 cv) / 37 kWh 155 kW (211 cv) / 52 kWh Desde 28.550 euros ID. Polo Style 99 kW (135 cv) / 37 kWh 155 kW (211 cv) / 52 kWh Desde 32.400 euros ID. Polo F1RST 155 kW (211 cv) / 52 kWh Desde 29.950 euros ID. Polo F1RST+ 155 kW (211 cv) / 52 kWh Desde 32.950 euros

Texto: P.R.S.

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