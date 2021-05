"Envio pessoas para Marte e julgavam que eu era normal?". Foi com esta frase "bombástica" que Elon Musk revelou no Saturday Night Live que sofria da síndroma de Asperger.





Elon Musk vai à televisão e leva Cybertruck a Manhattan

Estrela principal do programa da NBC do último sábado, em que foi ele próprio o apresentador, o patrão da Tesla e da SpaceX afirmou que tinha aquela perturbação do espectro do autismo.

"Sei que disse ou publiquei coisas estranhas, mas é assim que o meu cérebro funciona", explicou o multimilionário no monólogo de abertura do programa, em que fez piadas sobre ele próprio.

"A qualquer pessoa que tenha ofendido, só quero dizer: reinventei os carros eléctricos e estou a enviar pessoas para Marte num foguetão", começou por dizer. "E vocês acharam que eu seria um homem normal e relaxado?".

Certo é que a presença de Musk no popular programa deu azo a mais uma campanha promocional do Tesla Cybertruck a rolar pelas principais avenidas de Nova Iorque.

Muito idêntico ao protótipo, o 'todo o terreno' que chegará ao mercado no próximo ano foi filmado por vários transeuntes a circular em Manhattan.

Recorde-se que estão previstas três versões para o Cybertruck com outros tantos motores eléctricos, para uma autonomia superior a 800 quilómetros e uma aceleração em redor dos três segundos 0 aos 100 km/hora.

