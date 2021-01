Elon Musk ultrapassa Jeff Bezos e torna-se o homem mais rico do mundo

Elon Musk é oficialmente o homem mais rico do mundo, tendo ultrapassado Jeff Bezos, dono da Amazon.

O feito protagonizado pelo fundador da Tesla e da SpaceX aconteceu ao início da tarde desta quinta-feira (10h50 da manhã em Nova Iorque), pouco depois da abertura da bolsa em Wall Street.

De acordo com a Bloomberg, a fortuna do multimilionário sul-africano é agora de 188,5 mil milhões de dólares (qualquer coisa como 153,75 mil milhões de euros).

São mais 1,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 1,22 mil milhões de euros) do que a fortuna de Bezos, que também é rival de Musk na corrida às viagens espaciais privadas, já que detém a empresa Blue Origin LLC.

Tal como sempre acontece, Musk já reagiu através da rede social Twitter e desvalorizou o feito alcançado, afirmando-o como "estranho".

Logo de seguida, fez nova publicação na rede social, a dizer "vamos voltar ao trabalho".

Na base do crescimento da riqueza de Musk esteve o aumento do preço das acções da Tesla, que em 2020 subiram 743,4%, tornando-a na empresa que mais valorizou no ano que agora acabou.

