Elon Musk: Tesla Model Y será o carro mais vendido no mundo

O Tesla Model Y vai ser o "eléctrico" de passageiros mais vendido em todo o mundo em 2022... ou talvez em 2023!

Foi Elon Musk quem o afirmou, sem falsas modéstias, durante a apresentação dos resultados financeiros do primeiro trimestre deste ano do construtor automóvel.

Terá de ser um passo de gigante da marca para que o desejo do multimilionário se concretize. Nos três primeiros meses deste ano, foram vendidos 182.780 Model Y e Model 3, e 442 mil unidades de ambos os carros em 2020.

Desconhecidos são mesmo os números de vendas de Model Y de forma mais específica, o que o também dono da SpaceX não esclareceu.

A insígnia americana previu um crescimento nas vendas em redor dos 50% para os dois modelos em referência. Mesmo se o conseguir, as entregas deverão representar 663 mil unidades em 2021, e 994.500 exemplares no ano seguinte.

Será um desejo quase inalcançável, a menos que a Tesla consiga superar os cerca de 1,1 milhões de Toyota Corolla que a marca japonesa vendeu no último ano.

E, para além de ser o automóvel mais vendido no nosso planeta, acredita-se que as vendas subam ainda mais este ano com o fim da pandemia da Covid-19.

Chamado à atenção no Twitter para esses números, Musk admitiu que a liderança do Model Y seria baseada na receita em 2022, "e possivelmente no total de unidades vendias em 2023".

