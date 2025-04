Elon Musk e Mark Zuckerberg já têm voz nos semáforos da Califórnia

A vida não está a correr de feição de Elon Musk desde que tomou conta do departamento de eficiência governamental (DOGE) para reduzir os custos do governo federal liderado por Donald Trump.

Na cidade californiana de Palo Alto, ao lado de Silicon Valley, semáforos foram "pirateados" no fim de semana com mensagens de áudio a imitar as vozes do patrão da Tesla mas também de Mark Zuckerberg.

Em vez dos comuns "espere" ou "atravesse", os peões receberam instruções completamente diferentes, onde o sarcasmo e a crítica social, com muito humor à mistura, causaram espanto.

"Olá, sou Elon Musk. Bem-vindos a Palo Alto, o berço da engenharia da Tesla", começa uma das frases a imitar a voz do multimilionário.

"Dizem que dinheiro não compra felicidade. E sim, acho que é verdade; Deus sabe que tentei. Mas ele pode comprar um Cybertruck, e isso é muito esquisito, não é?".

Se não ficar satisfeito com esta frase, poderá sempre divertir-se com um idiota "Olá. Sou o Elon. Podemos ser amigos? Você aceita ser meu amigo? Dou-lhe um Cybertruck, prometo!".

Mark Zuckeberg, o homem por trás do Facebook, não fica imune a esta brincadeira: "Olá, sou o Zuck. Só queria dizer o quanto estou orgulhoso de tudo o que construímos juntos", começa a gravação.

"Desde sabotar a democracia até 'cozinhar' os cérebros dos nossos avós com a porcaria da inteligência artificial", passando por "tornar o mundo menos seguro para pessoas transgénero, ninguém faz isso melhor do que nós, e isso é muito divertido".

Segundo um porta-voz da câmara municipal de Palo Alto, as mensagem alteradas foram rapidamente retiradas no ataque que afectou uma dúzia de cruzamentos; procuram-se agora os "piratas"!

