Eletrificar as empresas: Citroën ë-C3 Van Plus abre encomendas

Menos de três semanas após a estreia a França, chega ao nosso país o comercial elétrico ë-C3 Van Plus da Citroën com uma autonomia até 453 quilómetros em ciclo urbano ou 323 em ciclo misto.

Na sua base está a mesma solução motriz do ë-C3 de turismo que venceu a edição nacional Carro do Ano 2025, composta pelo motor de 83 kW (113 cv) e 125 Nm, aliado à bateria LFP de 44 kWh.

O modelo foi projectado para empresas e profissionais que precisam duma opção capaz de transportar até 300 quilos de carga útil num espaço até 1.220 litros de capacidade desde o piso ao tejadilho.

Proposto em seis cores exteriores, incluindo a especial Azul Montecarlo, o equipamento do "dois lugares" tem por base o acabamento Plus do seu congénere de passageiros.

Ópticas dianteiras LED, ecrã multimédia de 10,25 polegadas, auxiliar ao estacionamento traseiro, controlo de velocidade com limitador, e carregador de bordo de 7,4 kW AC fazem parte do equipamento de série.

No campo da segurança e assistência à condução, inclui de origem a travagem activa de emergência, apoio activo à manutenção de faixa, reconhecimento de sinais de trânsito e alerta de atenção do condutor.

O pacote opcional MyCitroën Drive2 inclui o Connect Box com assistência e chamada de emergência, sistema de navegação 3D, mapa integrado da Europa e função de pesquisa local por pontos de interesse.

O Citroën ë-C3 Van Plus já tem abertas as encomendas, com a entrada na linha a fazer-se a partir dos 25.500 euros.

