"Absorvida" que foi pelo grupo BMW, num anúncio confirmado há três semanas, a Alpina traz à liça o novo e poderoso B4 Gran Coupé.





Elegante mas feroz: Alpina dá 495 cv ao B4 Gran Coupé

Sem surpresas, o desportivo de alto desempenho baseia-se no BMW Série 4 Gran Coupé, do qual retira o mesmo bloco de 3.0 litros com seis cilindros em linha do M440i xDrive.

Contudo, ao invés dos 374 cv e 500 Nm por ele debitado, a proposta da Alpina debita uns acelerados 495 cv e 700 Nm, passados às quatro rodas por uma transmissão automática ZF de oito relações.

Dos zero aos 100 km/hora, bastam-lhe 3,7 segundos, com a velocidade máxima, livre de controlo electrónico, a bater nos 301 km/hora

Números emocionantes neste desportivo sob disfarce, sabendo-se que a BMW recusou a ideia de avançar com um M4 Gran Coupé.

Para além da potência e do binário, há outros detalhes que o distinguem como o spoiler dianteiro e a asa traseira específicos, e um escape quádruplo para não passar despercebido.

Ao conjunto são acrescentadas jantes em liga leve forjadas com 20 polegadas, calçadas com pneus Pirelli P Zero, e com cada roda a pesar apenas 12 quilos.

Outras actualizações face ao modelo de que descende estão no chassis e na suspensão desportiva, com afinações substanciais para oferecer um elevado nível de condução sem comprometer o conforto a bordo.

O maior poder de travagem é assegurado, à frente, por discos de 395 mm com pinças de quatro pistões, e de 345 mm atrás.

O interior é luxuoso quanto baste, com o volante e os bancos a serem revestidos com pele Lavalina, a que se soma uma placa na consola central, junto ao controlador iDrive, com o número de construção do desportivo.

As encomendas na Alemanha já estão abertas, com um preço de partida de 91.800 euros, com as primeiras entregas previstas para o início do Verão.

