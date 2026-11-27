É dia de festa no mundo da Lancia: a insígnia italiana celebra esta sexta-feira 120 anos de elegância e engenho italianos nas estradas e no desporto automóvel deste planeta.

Desde o pioneiro 12 CV até à revolucionária Aprilia, sem ignorar a intemporal Aurelia e o exclusivo Y10, as suas criações são um dos melhores exemplos a reflectirem a evolução da nossa sociedade.

Os novíssimos Lancia Ypsilon e Lancia Gamma dão continuidade a esse legado extraordinário, apoiados no futuro da electromobilidade, mas sem perder a identidade e o orgulho da marca.

Definidos por personalidades e objectivo diferentes, ambos estão unidos pela mesma cultura ao darem à inovação tecnológica um propósito elegante.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?