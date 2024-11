Depois do Q6 e-tron, era uma questão de tempo para a Audi apresentar a variante Sportback com um formato SUV coupé no salão automóvel de Paris.

Elegância dinâmica com Audi Q6 e-tron Sportback

Até ao pilar B, nada o diferencia do SUV para depois o tejadilho cair de forma suave até à porta da bagageira decorado por uma pequena asa traseira.

Construído sobre a novel Premium Plattform Electric, estica-se até aos 4,77 metros de comprimento por 1,96 de largura e 1,66 de altura, com a distância entre eixos a manter-se nos 2,90 metros.

Se a capacidade do porta-bagagens se ressente ao oferecer "apenas" 511 litros, menos 15 do que o "irmão" de que deriva, as linhas mais aerodinâmicas permitem uma autonomia até 656 quilómetros.

A bordo também quase nada muda: o tabliê suporta a instrumentação de 11,9 polegadas e o ecrã de infoentretenimento de 14,5, podendo ter um terceiro painel de 11,9 polegadas para o acompanhante.

A complementar a oferta está um visor head-up com realidade aumentada e um sistema de som Bang & Olufsen com 22 altifalantes, com quatro deles montados nos encostos de cabeça dos bancos dianteiros.

Afinações no ponto

À semelhança do Q6 e-tron, o Q6 Sportback e-tron pode equipar faróis Matrix LED e luzes dinâmicas OLED com várias assinaturas luminosas.

A suspensão também pode ter duas configurações, com a de série a equipar a tecnologia FSD com amortecimento selectivo de frequência.

Há sempre a possibilidade de optar-se por molas pneumáticas e amortecedores controlados por via electrónica com vários níveis de altura e dureza.

Sem surpresa, o chassis do SQ6 Sportback e-tron tem uma calibração mais desportiva, com a correspondente resposta mais firme e directa às solicitações de condução.

Autonomia até 656 km

Para o SUV coupé são propostas duas motorizações com tracção, assim como duas baterias com capacidades diferenciadas.

A entrada na gama faz-se com Q6 Sportback e-tron com um propulsor de 185 kW (252 cv) e um acumulador de 83 kWh brutos para distâncias até 545 quilómetros entre carregamentos.

Segue-se a versão Performance com motor de 225 kW (306 cv) e bateria de 100 kWh para 656 quilómetros de autonomia.

É também a mesma que equipa o Q6 Sportback e-tron quattro para 636 quilómetros, com os dois propulsores a passarem 387 cv às quatro rodas.

O SQ6 Sportback e-tron assume-se como o topo de gama da linha, com os seus 360 kW (489 cv) debitados pelos dois motores eléctricos.

São 4,3 segundos até aos 100 km/hora com o Launch Control, com a autonomia dada pelo acumulador de 100 kWh a permitir até 607 quilómetros entre cargas.

Todas as variantes têm a velocidade máxima fixada nos 210 km/hora, exceptuando-se a mais poderosa com os seus 230 km/hora de velocidade de ponta.

A arquitectura eléctrica de 800 volts permite carregamentos ultra-rápidos até 270 kW, baixando para 260 kW nas versões de tracção traseira com a bateria de 100 kWh, ou para 225 kW com a de 83 kWh.

Fica apenas por saber quando abrirão as encomendas e por que preços, sabendo-se que o modelo de entrada da linha Q6 e-tron SUV arranca nos 70.535 euros.

