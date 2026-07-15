Electromobilidade acessível: Leapmotor B03X anuncia preços

Meio ano passou sobre a estreia no salão automóvel de Bruxelas para o novíssimo Leapmotor B03X chegar ao nosso país já com preços definidos e as reservas abertas.

Apontado ao segmento B-SUV, o crossover eléctrico assume-se como um verdadeiro carro de família nos seus 4,27 metros de comprimento por 1,81 de largura e 1,64 de altura, tendo como ponto forte a bagageira com uns "largos" 510 litros de capacidade.

A gama é composta pelas versões Life e Design segundo uma combinação específica entre motor e bateria que resulta em potências e autonomias diferenciadas

Apontado à cidade

Sem grande surpresa, o Leapmotor B03X segue os canônes dos B-SUV urbanos de outras marcas concorrentes, como se percebe na dianteira e na traseira muito verticais, em contraste com a horizontalidade do capô e do tejadilho.

Esse visual compacto é atenuado pelas ópticas a acompanhar as curvas laterais da carroçaria, uma opção que lhe dá um visual atraente no meio do tráfego citadino.

Os puxadores embutidos nas portas reflectem a atenção dada à aerodinâmica, com o conjunto a ser realçado pelas jantes de 18 polegadas, que podem ser em aço ou em liga leve.

O espaço generoso a bordo é consistente com os 2,61 metros que separam os dois eixos, reflectidos nos 510 litros da bagageira, e com o posto de condução a ser definido pelo painel de instrumentos de 8,8 polegadas e o ecrã multimédia de 14,6 polegadas.

O nível de equipamentos de série é respeitável logo na versão de entrada, ao incluir bomba de calor e diversos sistemas de assistência ao condutor, entre outros recursos.

Comporta ainda o mais recente ecossistema digital Leap OS 4.0, permitindo uma conectividade perfeita, nas palavras da Leapmotor, com a integração de telemóveis sem fios e o controlo remoto do crossover.

Até 382 km eléctricos

A entrada na gama faz-se com a versão Life suportada por um propulsor de 130 kW (177 cv) e 200 Nm, com a bateria LFP de 39,8 kWh brutos a oferecer uma autonomia combinada até 292 quilómetros.

A alimentar o motor de 145 kW (197 cv) 200 Nm que equipa a variante Design está um acumulador LFP de 53 kWh para 382 quilómetros; o carregamento em corrente contínua faz-se a 130 kW no primeiro exemplo, e a 145 kW no segundo caso.

Apesar da diferença de potências, em ambos as acelerações dos zero aos 100 km/hora cumprem-se em 8,6 segundos para uma velocidade máxima de 160 km/hora.

O Leapmotor B03X é proposto a partir de 24.285 euros na versão Life, e desde 28.285 euros na variante Design; a campanha que acompanha o lançamento do B-SUV baixa os preços para 22.345 euros e 26.025 euros. respectivamente.

Texto: P.R.S.

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