A Maserati atravessou o Atlântico para revelar o novíssimo GranTurismo Folgore no Monterey Car Week em meados de Agosto.

Electrizante: Maserati GranTurismo Folgore sem filtros na Califórnia

Totalmente "despido" de qualquer camuflagem, o super desportivo eléctrico foi agora protagonista de um vídeo nas estradas californianas de Pebble Beach.

Ao volante esteve o comediante Sebastian Maniscalco, com o responsável de design Klaus Busse e a directora de comunicação Maria Contin a seu lado.

Mais sensual do que nunca, o Maserati GranTurismo Folgore é marcado à frente por uma grelha que não é totalmente fechada, como acontece nos "eléctricos".

O pára-choques é "decorado" por duas entradas de ar discretas, com a dianteira a ser rematada pelo capô nervurado e faróis LED semelhantes aos do MC20.

Visto de perfil, assinalam-se três pequenos orifícios logo abaixo do logótipo Folgore e a forte linha descendente do tejadilho sobre a porta da bagageira.

Atrás saltam à vista os ombros pronunciados e os farolins horizontais muito delgados, a darem um visual muito feroz ao conjunto.

A ausência de ponteiras de escape na traseira denuncia de imediato a sua natureza eléctrica, reforçada por um difusor mais discreto do que o esperado.

O interior é marcado pelos estofos e revestimentos em branco e azul com materiais ecológicos, incluindo um tecido especial em nylon reciclado.

O tabliê, o painel de instrumentos, o ecrã multimédia e a consola central foram propositadamente desvanecidos até à apresentação oficial do super desportivo.

Desconhecidas mantêm-se as características técnicas do sistema motriz com tecnologias derivadas da Fórmula E. À partida, poderá incluir três motores eléctricos capazes de debitarem os 1.200 cv já anunciados pela Maserati.

Tal potência permite ao GranTurismo Folgore cumprir os zero aos 100 km/hora em apenas 2,7 segundos para uma velocidade máxima acima dos 320 km/hora.

A capacidade das baterias, montadas no túnel central para reduzir a distância ao solo, também está em segredo.

Todavia, Klaus Busse afirmou que bastarão dez minutos de carga num posto de carregamento rápido para ganhar mais 160 quilómetros de autonomia.

