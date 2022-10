Já anda a acelerar nas redes sociais a última Gymkhana de Ken Block e desta vez tem como cenário a mítica Strip de Las Vegas.

Electrikhana em Las Vegas: Ken Block diabólico ao volante do electrizante Audi S1 Hoonitron

A derrapar em grande estilo está um Audi S1 e-tron quattro Hoonitron, com o silêncio apenas a ser suplantado pelo chiar dos pneus a rasgarem o alcatrão.

Sim, esta parceria no terreno entre o excêntrico piloto de ralis e a insígnia dos quatro anéis não poderia ser mais espectacular.

A curta-metragem Electrikhana é um verdadeiro delírio ao longo de quase dez minutos, e tudo foi preparado até ao mínimo detalhe.

O caso não era para menos, já que o piloto quis que a sua primeira Gymkhana 100% eléctrica ficasse na memória de todos.

Primeiro, a Audi reeditou o carismático S1 com dois motores eléctricos e tracção às quatro rodas segundo as indicações técnicas de Ken Block.

A potência é abundante, como indica a marca alemã, mas não revela números sobre o poder do bólide. Apenas indica que o chassis em fibra de carbono responde às normas de segurança da FIA.

A carroçaria, como não poderia deixar de ser, evoca o Audi Sport quattro S1 que escalou a rampa de Pikes Peak em 1987.

Surgem outros desportivos da marca no filme, como o Audi 90 IMSA GTO de 1989, o Audi 200 Trans Am de 1988, e o lendário Audi Quattro do grupo B do Mundial de ralis, além dos R8 LMP e R18 e-tron quattro que venceram as 24 Horas de Le Mans também estão presentes.

Nem sequer faltou Tom Kristensen, nove vezes vencedor da mítica prova francesa de resistência, com a maioria delas ao volante de um Audi.

Os hotéis que ladeiam a avenida mais famosa da Cidade do Pecado estão em destaque mas são os piões do Audi S1 Hoonitron que roubam toda a atenção.

