A Lexus deu esta quartas-feira, em vídeo, novas pistas sobre o sucessor do LFA mas na sua variante 100% eléctrica. Embora seja ainda um protótipo, o Electrified Sport Concept tem todos os ingredientes para libertar emoções.





Electrified Sport Concept: o sucessor ''eléctrico'' do Lexus LFA

O coupé de luxo apresenta-se com umas linhas elegantes e aerodinâmicas que não escondem a sua agressividade, patente no capô musculado.

Embora se vislumbre a sua inspiração no Lexus LFA, a dianteira distingue-se pelas duas largas entradas de ar nas laterais de um divisor proeminente.

Para além do tejadilho em forma de bolha, "pintado" em preto contrastante, destacam-se também os retrovisores laterais minimalistas.

As jantes em liga leve escondem discos de travão de alto desempenho com pinças em vermelho.



Na traseira saltam à vista os farolins estilizados e o enorme difusor com uma barra preta a dividi-lo.

Pouco se sabe sobre o desempenho do Lexus Electrified Sport Concept, mas tudo aponta para que possa fazer os zero aos 100 km/hora em menos de dois segundos.

