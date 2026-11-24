As vendas de carros novos na União Europeia subiram 5,4% de Janeiro a Outubro face ao mesmo período de 2025, avançou esta terça-feira a Associação dos Construtores Europeus de Automóveis (ACEA)

Os 100% híbridos constituem a maior parte das vendas (36%, correspondente a 3,4 milhões de carros) mas os veículos eléctricos continuam a ganhar terreno, de acordo com o relatório divulgado pela agência Lusa.

Este segmento representou 23,4% das matrículas novas até Outubro, ou seja, 2,21 milhões de veículos, contra 16,4% no mesmo mês de 2025.

Em queda continuam as vendas de carros a gasolina (20,8% do total mas menos 20,1% desde o início do ano), assim como os veículos a gasóleo (6,9% das vendas, com uma descida de 20,6%).

Os híbridos plug-in mantêm uma "fatia" correspondente a 10% das vendas registadas nos dez meses deste ano.

Dois terços são electrificados

O conjunto dos veículos elétricos, que soma também os híbridos recarregáveis e os 100% híbridos, representou quase 70% do mercado europeu até Outubro.

Nos primeiros 10 meses do ano, as vendas de carros eléctricos dispararam 50%, impulsionadas por mercados como os da França (+79,4%), Alemanha (+60,7%) e Dinamarca (+41%).

A França é igualmente líder entre os países onde as vendas de carros a gasolina mais caem, com uma redução de 36,9% em dez meses, seguida da Alemanha (- 24,5%), Espanha (- 19,3%) e Itália (- 16,6%).

Ofensiva chinesa continua

Quanto aos construtores automóveis, a ofensiva chinesa na Europa prossegue com o grupo BYD à cabeça, que viu as matrículas dos seus modelos subirem 150,8% nos primeiros dez meses de 2026.

Mesmo assim, as vendas representam apenas 237.137 veículos desde o início do ano, num total de mais de 9 milhões de novas matrículas.

A Chery Automobile afina pelo mesmo diapasão: as vendas "explodiram" 238,3%, para 159.278 veículos desde Janeiro, com a XPeng a subir 186,9% e a Leapmotor, parceira da Stellantis, a "disparar" 374,8 %.

Entre os europeus, a Stellantis permanece em terreno positivo (+3,9%), bem como o grupo BMW (+4,6%), enquanto as vendas da Renault recuaram 3,9% e as da Volkswagen diminuíram 0,3%.

Até Setembro, as matrículas tinham aumentado 9,3% em relação ao ano anterior, impulsionadas pelos modelos híbridos e eléctricos.

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