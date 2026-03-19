Sem electrificação: Fiat 600 estreia motor Turbo 100 da Stellantis

A Fiat já tinha "prometido" o regresso aos motores a gasolina de pura combustão interna face às dificuldades que os seus "eléctricos" têm enfrentado num mercado cada vez mais aguerrido.

Pois esta quinta-feira foi anunciado o Fiat 600 que irá estrear o novíssimo motor Turbo 100 desenvolvido pelo grupo Stellantis com um turbocompressor de geometria variável, e alinhado com uma caixa manual de seis relações.

Com os seus 101 cv e 205 Nm, a principal novidade do substituto do bloco PureTech de 1.2 litros está na corrente de distribuição que o acompanha, em vez da anterior correia banhada em óleo.

A nova opção motriz vem complementar as variantes micro híbridas e eléctricas que compõem a gama mas por um preço mais acessível para um público-alvo alargado.

Série especial no lançamento

A marcar a estreia do Fiat 600 puramente a gasolina está o especial 600 Street numa série limitada a 2.000 exemplares, com uma decoração própria que confere ao motor Turbo 100 uma identidade ainda mais arrojada.

Esta edição de lançamento da nova gama apresenta-se por fora numa pintura bicromática com detalhes a negro nos logótipos, puxadores das portas e grelha frontal, sem esquecer as jantes em liga leve de 18 polegadas pintadas em preto.

O mesmo tom expressivo prossegue a bordo com os estofos dos bancos em branco e preto, com esta tonalidade a decorar tabliê e o forro do tejadilho.

Por saber está a data de lançamento do Fiat 600 Petrol, assim como os preços para os acabamentos que irão fazer parte da gama.

Texto: P.R.S.

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