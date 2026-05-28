Volvo facilita carregamentos nos Tesla Superchargers portugueses

Depois da América do Norte, é a vez dos condutores de Volvo eléctricos (EX30, EX40, EC40, EX60, EX90 e ES90) na Europa e na região Ásia-Pacífico poderem acederem à rede de carregadores Supercharger da Tesla já a partir deste Outono.

A partir do Outono, os condutores Volvo poderão utilizar a Volvo Cars App para carregar os seus modelos 100% eléctricos em mais de 20.000 estações Tesla Supercharger em toda a Europa.

A integração permitirá gerir todo o processo de carregamento diretamente através da aplicação para uma experiência mais simples e intuitiva.

Portugal integra os 29 mercados europeus abrangidos por esta expansão nos principais corredores rodoviários, com todo o processo de carregamento a poder ser controlado através da aplicação Volvo Cars para telemóvel.

"Os condutores Volvo já têm actualmente acesso a mais de 3 milhões de pontos de carregamento em todo o mundo através da Volvo Cars App", afirma Alejandro Castro Pérez, responsável pela divisão Soluções de Energia da insígnia sueca.

"A integração da rede Tesla Supercharger na Europa", constituída por mais de 20.000 estações, "facilita ainda mais o acesso a uma das redes de carregamento rápido mais reconhecidas a nível global".

A estratégia da Volvo Cars inclui o apoio à normalização e interoperabilidade dos sistemas de carregamento, especialmente em mercados onde a colaboração entre diferentes operadores poderá contribuir para uma experiência mais simples e económica.

Texto: P.R.S.

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