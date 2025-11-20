 Pesquisa
Tome Nota

''Eléctricos'' da Polestar adoptam Google Gemini

11:21 - 20-11-2025
 
 
''Eléctricos'' da Polestar adoptam Google Gemini

A Polestar dá um novo passo tecnológico ao anunciar a integração do Google Gemini numa futura actualização para os seus modelos eléctricos, substituindo o actual Google Assistant.

Aquele assistente vocal, com inteligência artificial generativa de última geração, permitirá aos condutores terem uma "conversa" mais natural com o seu Polestar, numa interacção que poderá ser alargada com o Gemini Live.

A antecipar esta inovação esteve a demonstração "guiada" do Gemini no novo Polestar 5 durante o evento Slush, um dos principais eventos tecnológicos europeus que encerra esta quinta-feira em Helsínquia, na Finlândia.

A solução tecnológica poderá ser testada pelos condutores Polestar a partir do próximo ano, começando com o inglês americano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

PolestarGoogleGemini
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Cupra Tindaya apura emoções ao volante

Cupra Tindaya apura emoções ao volante

Porsche Cayenne Electric estreia-se com 1.156 cv delirantes

Porsche Cayenne Electric estreia-se com 1.156 cv delirantes

Porsche Cayenne Electric estreia-se com 1.156 cv delirantes

Porsche Cayenne Electric estreia-se com 1.156 cv delirantes

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.