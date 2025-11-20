''Eléctricos'' da Polestar adoptam Google Gemini

A Polestar dá um novo passo tecnológico ao anunciar a integração do Google Gemini numa futura actualização para os seus modelos eléctricos, substituindo o actual Google Assistant.

Aquele assistente vocal, com inteligência artificial generativa de última geração, permitirá aos condutores terem uma "conversa" mais natural com o seu Polestar, numa interacção que poderá ser alargada com o Gemini Live.

A antecipar esta inovação esteve a demonstração "guiada" do Gemini no novo Polestar 5 durante o evento Slush, um dos principais eventos tecnológicos europeus que encerra esta quinta-feira em Helsínquia, na Finlândia.

A solução tecnológica poderá ser testada pelos condutores Polestar a partir do próximo ano, começando com o inglês americano.

