''Eléctricos'' da Leapmotor a caminho da Europa: primeiro cargueiro já saiu da China

Não há muita margem de manobra para as 14 marcas automóveis do grupo Stellantis que não consigam apresentar lucros, de acordo com uma nota da agência noticiosa Reuters.

E foi o próprio Carlos Tavares a assumir que o conglomerado a que preside está preparado para tomar decisões radicais se esse objectivo não for alcançado a curto prazo.

"Indiferente" à ameaça, a mais recente marca do universo Stellantis anunciou esta terça-feira a partida do porto de Xangai para a Europa, do primeiro cargueiro carregado com os novos "eléctricos" da Leapmotor.

O compacto citadino T03 e o C10 no formato SUV são as primeiras propostas da insígnia chinesa, que Carlos Tavares considera como um momento histórico nesta parceria empresarial.

"Demonstra a nossa determinação em oferecer soluções de mobilidade inovadoras, acessíveis e sustentáveis aos nossos clientes", justifica o responsável maior da Stellantis.

Um SUV e um citadino

O C10 é o primeiro produto global da Leapmotor, projectado e desenvolvido segundo os actuais padrões globais de design e segurança.

Apontado ao segmento D, este SUV com 4,73 metros de comprimento construído sobre a plataforma Leap 3.0 deverá equipar um propulsor eléctrico de 231 cv para uma autonomia em redor dos 420 quilómetros.

A bordo poder-se-á contar com um painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas e uma ecrã multimédia de 14,6 polegadas com o sistema de infoentretenimento Leapmotor OS 4.0.

Já o Leapmotor T03 consiste num citadino apontado ao segmento A, como indicam os seus 3,62 metros de comprimento.

A equipa-lo estará um motor eléctrico com cerca de 100 cv de potência para uma autonomia a rondar os 265 quilómetros, sendo previsível a sua produção no território europeu.

Apesar das suas dimensões compactas por fora, a insígnia chinesa avança que o espaço e a tecnologia a bordo o colocam ao nível dos rivais que actuam no segmento automóvel imediatamente acima.

