'Eléctricos' da Iveco transportam Metallica na digressão 'M72 World Tour'

A digressão europeia M72 World Tour dos Metallica vai ser mais electrizante do que nunca: a Iveco vai apoiar o grupo de thrash metal com camiões e mini-autocarros eléctricos e a gás natural.

O anúncio desta parceria inédita foi feito na última semana em Barcelona, no evento em que a construtora italiana desvendou a total renovação da sua gama.

Entre Maio e Julho, na digressão que promove o álbum 72 Seasons, as lendas do rock mais pesado, assim como a comitiva e o respectivo equipamento serão transportados em modelos Iveco com aquelas motorizações.

Na liça estão os S-eWay e S-Way Metallica Special Edition, personalizados com uma pintura especificamente concebida, com as cores do último trabalho do grupo.

A carroçaria em preto fosco é realçada por acabamentos em amarelo vivo na lateral da cabina, enquanto a grelha dianteira ostenta o icónico logótipo dos Metallica em tom escovado.

Os miniautocarros eDaily e Daily Natural Gas, também com a decoração Special Edition Metallica, irão transportar a equipa do grupo durante os concertos.

Com Portugal de fora, os Metallica começam por actuar em Munique a 24 de Maio, seguindo-se Milão, Helsínquia, Copenhaga, Oslo, Varsóvia e Madrid.

