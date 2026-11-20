Foi um dos destaques da Xpeng no recente salão automóvel de Paris, para agora chegar às estradas nacionais já com preços definidos e reservas abertas.

Eléctrico ou híbrido 'plug-in'? Xpeng L03 já tem preços e reservas abertas

O L03 foi esta quinta-feira revelado em Lisboa na versão puramente electrificada, sem esquecer a variante híbrida EREV com extensor de autonomia.

Anunciado como um SUV coupé "inteligente" de nova geração, nas palavras da insígnia chinesa, assume um visual inspirado no mundo dos super desportivos com um habitáculo próprio dum carro premium.

Soma-se a versatilidade para a condução diária como carro de família, complementada por tecnologias avançadas de assistência à condução.

Minimalismo total

O Xpeng L03 adopta a linguagem estética Vital Flow, caracterizada por uma postura larga e musculada contrastada pelo perfil fastback, com portas sem moldura e um coeficiente aerodinâmico de 0,228.

O habitáculo é marcado por um ambiente minimalista sem se vislumbrarem quaisquer botões físicos para além dos que comporta o volante.

A definir o posto de condução está um painel de instrumentos de 8,8 polegadas, separado do ecrã de 15,6 polegadas para o infoentretenimento, e um visor head-up panorâmico de 26,8 polegadas.

Num ambiente premium, como justificam os materiais e acabamentos a bordo, realça-se ainda a iluminação ambiente, a climatização "inteligente" e os bancos concebidos para oferecer um elevado nível de conforto.

A postura de carro de família é confirmada pelos 367 litros de capacidade do porta-bagagens e os 37 espaços de arrumação a bordo em ambas as variantes motrizes.

As versões 100% eléctricas dispõem ainda duma segunda bagageira sob o capô, com 89 litros na versão com tracção traseira, e com 44 litros na de tracção integral.

Quatro versões eléctricas…

A gama 100% eléctrica do Xpeng L03 assume três variantes com tracção traseira, estando a Standard Range que dá entrada à linha equipada com um propulsor de 163 kW (222 cv).

A bateria de 58,2 kWh "promete" até 445 quilómetros combinados, subindo aos 520 quilómetros no Long Range, ou 480 quilómetros no Long Range Ultra, com o acumulador de 71,1 kWh.

Ambos assumem 183 kW (249 cv) e 225 Nm, enquanto o topo de gama Performance Ultra AWD exibe 317 kW (431 cv) e 451 Nm, com a mesma bateria de 71,1 kWh a permitir até 440 quilómetros combinados.

Quanto à potência de carregamento em corrente contínua, a versão que dá entrada à gama recarrega a 193 kW, com os restantes a fazê-los a uns máximos 236 kW.

… e duas com extensor de autonomia

Quanto às versões híbridas ‘plug-in’, denominadas EREV para extensor de autonomia, o Xpeng L03 PowerX assume as variantes Long Range e Long Range Ultra, sempre com tracção traseira.

A equipá-los está um motor de 178 kW (242 cv) e 280 Nm, combinado com uma bateria de 37,2 kWh para 215 quilómetros na primeira opção, e até 201 quilómetros na segunda, sendo recarregável a 123 kW DC.

Quanto a preços, no campo 100% eléctrico o L03 Standard Range começa nos 39.035 euros , subindo para 42.325 euros no Long Range, 47.325 euros no Long Range Ultra, e 52.327 euros no Performance Ultra.

Já o híbrido plug-in L03 PowerX Long Range tem um preço de partida de 42.325 euros, que passa a 47.325 euros no PowerX Long Range Ultra.

Todos aqueles valores têm um desconto assinalável na campanha de lançamento que os acompanha, mas só até 25 de Dezembro.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?