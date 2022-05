Electric Summit: segunda edição já está em marcha

O Jornal de Negócios, a Sábado e a CMTV, em parceria com a Galp, têm em marcha a segunda edição da Electric Summit.

O projecto quer informar os consumidores para as melhores práticas na transição energética e na mobilidade sustentável, abordando temas relacionados com as energias renováveis, inovação e tecnologia.

A iniciativa, desenvolvida pela Cofina, arrancou com uma entrevista a Andy Brown, director executivo da Galp, às duas publicações do grupo.

Todos os conteúdos desenvolvidos no âmbito deste projecto vão estar online no portal da Electric Summit em português e inglês.

Incluída na iniciativa está igualmente a produção de vários podcasts, e cinco painéis de debate sobre a transição energética e a mobilidade sustentável ao longo dos próximos meses.

O primeiro evento acontece já a 8 de Junho, no Teatro Thalia, em Lisboa, com a abertura do encontro Portugal Energy Conference a ser feita por Duarte Cordeiro, ministro do Ambiente e da Acção Climática.

A parte da manhã do encontro será reservado à análise dos temas da transição energética, tendo a realidade portuguesa como cenário, a necessidade de a Europa acelerar a transição energética e o papel da Galp nesse processo.

Na parte da tarde será discutida a mobilidade sustentável, com uma análise ao estado da mobilidade eléctrica na Europa e no mundo, e debates sobre o estado da mobilidade sustentável e a cadeia de valor das baterias de lítio.

Presente irá também estar Tim Marshall, jornalista inglês especializado em geopolítica, que abordará o contexto catual e o impacto da guerra na energia.

Paula Abreu Marques, chefe de unidade da Direcção-Geral de Energia da Comissão Europeia, irá debruçar-se sobre os desafios da transição energética e do plano RePowerEU.

Philippe Vangel, secretário-geral da Associação Europeia para a Electromobilidade, fará um ponto de situação da mobilidade eléctrica na Europa.

A conferência fecha com a discussão sobre a nova mobilidade nas "cidades inteligentes", com o encerramento a ser feito por Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

