Visual cativante, qualidade de vida a bordo e tecnologias inteligentes embarcadas fazem da Astra Sports Tourer Electric um familiar prático e confortável no dia a dia segundo as palavras da Opel.

Eficiência eléctrica faz da Opel Astra Sports Tourer um familiar para todo o serviço

Nos recentes ensaios dinâmicos internacionais de que foi alvo na Croácia, a carrinha agora renovada exibiu consumos médios em redor dos 15,7 kWh/100 km, em linha com os números oficiais (15,1 kWh/100 km) avançados pela marca do relâmpago.

Aquela média ganha relevância por os testes não terem sido realizados segundo um padrão fixo mas antes em condições reais de condução em vias urbanas e rurais, sem esquecer os trechos de montanha, e sob condições meteorológicas variáveis.

Alvo duma recente renovação, que também incidiu na aerodinâmica, a Opel Astra Sports Tourer Electric equipa um motor de 115 kW (156 cv) e 270 Nm, com a bateria de 55 kWh úteis para uns combinados 445 quilómetros de autonomia.

Os zero aos 100 km/hora cumprem-se em 9,5 segundos para uma velocidade máxima "trancada" nos 170 km/hora, com o carregamento de dez a 80% da capacidade do acumulador a fazer-se em cerca de 30 minutos a 100 kW DC.

Novidade na station wagon é a integração da tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) para carregar dispositivos externos eléctricos e electrónicos, e o pré-condicionamento da bateria antes da obrigatória paragem para recarregá-la.

Proposta nos acabamentos Edition e GS, a Opel Astra Sports Tourer Electric é proposta a partir de 38.590 euros sem contar com os devidos equipamentos opcionais.

Texto: P.R.S.

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