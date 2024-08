A Range Rover volta a elevar os níveis de exclusividade com o novíssimo Sport SV Edition Two nesta visão contemporânea do luxo desportivo.

Edition Two é a nova opção milionária do Range Rover Sport SV

A compor o SUV está um visual imponente, reforçado com quatro temas estilísticos especialmente concebidos para o efeito.

À escolha estão quatro tonalidades, incluindo o exclusivo Blue Nebula Matte, acompanhadas de novas opções para o acabamento exterior em fibra de carbono forjada que chega até às jantes.

Nada de espantar num bólide alimentado pelo V8 biturbo de 4.4 litros com tecnologia micro híbrida para uns brutais 635 cv e 750 Nm passados às quatro rodas através duma caixa automática de oito relações.

O resultado para este SUV com mais de 2.500 quilos? Uma aceleração dos zero aos 100 km/hora em apenas 3,8 segundos para uma velocidade de ponta a bater nos 290 km/hora.

Mecânica apurada

Às credenciais de alto desempenho do Sport SV Edition Two está um design exclusivo com melhor fluxo de ar para uma dinâmica ainda mais assertiva.

Soma-se também uma combinação de recursos opcionais para reduzir o peso até 76 quilos, patente no sistema de travagem carbono-cerâmico assim como no capô em fibra de carbono.

Elementos que melhoram a dinâmica e o desempenho do SUV graças à suspensão activa 6D Dynamics para manter a inclinação e o balanço da carroçaria sob controlo.

E, a assegurar as suas capacidades em curva está um pneu de Verão especialmente concebido para o SUV capaz de suportar acelerações laterais até 1,2 G.

Criado em parceria com a Michelin, o Pilot Sport S 5 para jantes de 23 polegadas (275/40 à frente e 305/35 atrás) comporta diversos compostos a toda a largura do piso para maximizar o desempenho.

Exclusivo quanto baste

O Sport SV Edition comporta quatro novos temas estilísticos exclusivos com variações marcantes a suplantarem a decoração da variante "convencional".

O destaque é dado ao tom Blue Nebula Matte, combinado com o novo pacote Satin Forged Carbon, enquanto a bordo os bancos SV Performance têm acabamento em couro Windsor Light Cloud e Ebony.

O segundo tema é adornado por fora com o tom Marl Grey Gloss associado ao pacote Gloss Carbon Twill Exterior, com o capô em fibra de carbono exposta e o interior em pele Windsor Palissander e Ebony.

Segue-se a cor Sunrise Copper Satin combinada com o pacote exterior Satin Carbon Twill, e bancos estofados em couro Windsor Ebony.

O quarto e último tema exclusivo é realçado pela pintura Ligurian Black Gloss em ligação com o pacote Satin Carbon Twill para a carroçaria, com jantes Carbon Gloss e pinças de travão em Nano Yellow.

Claro que, face a tal exclusividade, o novíssimo Range Rover Sport SV Edition Two não é nada barato: os preços no nosso país arrancam acima dos 264 mil euros antes das devidas personalizações.

