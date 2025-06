Primeiro foi a conquista da volta mais rápida ao "inferno verde" para um Volkswagen a servir de aperitivo, para esta sexta-feira revelar-se em todo o esplendor a 24 horas das 24 Horas de Nürburgring.

Edition 50 é o Volkswagen Golf GTI mais potente de sempre

Redundâncias à parte, o novíssimo Golf GTI Edition 50 é o mais potente de sempre para celebrar em glória o 50.º aniversário da estreia do hot hatchback.

Alimentado pelo bloco turbo 2.0 TSI, aliado a uma caixa automática DSG de sete relações, debita uns entusiasmantes 325 cv e 420 Nm às rodas dianteiras mas, mesmo assim, é menos potente do que os 333 cv do Golf R com tracção integral.

Há três anos, foi ele a estabelecer-se como o Volkswagen de produção mais rápido na pista germânica com 7:53,219 minutos, para agora ser suplantado pelo "irmão" mais novo com 7:46,125 minutos.

Embora com tracção "simples", o tempo conseguido pelo Golf GTI Edition 50 pode explicar-se pelo diferencial autoblocante electrónico e pelo peso mais ligeiro, sem esquecer a suspensão DCC adaptativa de série e, principalmente, o pacote Performance.

Esse "equipamento" inclui o aumento da cambagem dianteira, amortecimento mais rígido, coxins de suspensão específicos e suportes de cubo traseiros reforçados, para um rebaixamento ao solo de 15 mm.

Conta ainda com pneus semi-lisos Potenza Race da Bridgestone montados em jantes Warmenau de 19 polegadas em liga leve forjada e um silenciador de escape Akrapovic em titânio.

Retoques distintos

Deixando de lado a mecânica, esta edição especial é reconhecível pelo tejadilho e retrovisores laterais em preto, a contrastar com uma das cinco cores propostas para a carroçaria, bem como pelos logótipos GTI 50 na asa traseira, nas soleiras das portas e no volante.

Faróis adaptativos e uma faixa de luz frontal fazem são de série, com o interior a destacar os estofos dos bancos em cinzento com faixas multicoloridas e xadrez a preto e branco, sendo vermelhos os cintos de segurança e a "pedaleira".

A produção do Golf GTI Edition 50 arranca só no final deste ano e, embora ainda não se saiba o preço, a entrega dos primeiros exemplares está agendada para o primeiro trimestre de 2026.

Recorde-se que é só em Junho do próximo ano que o desportivo festeja 50 anos, uma ocasião única para a Volkswagen distinguir com a sigla GTI a versão desportiva do eléctrico ID.2.

