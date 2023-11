Edições únicas: Fiat Topolino celebra 100 anos da Disney

O que acontece quando o Fiat Topolino se cruza com o Topolino? Nasce a magia com cinco exemplares muito especiais dedicados ao centenário da Disney.

O Rato Mickey é a figura de proa desta homenagem original, com o Centro Stile Fiat a desenhar quatro unidades inspiradas na Disney Creatives, e com o último a ser decorado pelo artista Giorgio Cavazzano.

É uma relação de longa data que remonta aos anos 30 do século XX. Afinal, Topolino é o nome em italiano do Rato Mickey ouse e também a alcunha dada ao icónico Fiat 500 original, que se mantém no quadriciclo eléctrico.

A apresentação dos cinco exemplares únicos aconteceu esta terça-feira na Casa 500, no quarto piso da prestigiada Pinacoteca Agnelli.

Uma verdadeira viagem no tempo no icónico edifício Lingotto por ocasião do 100.º aniversário dos estúdios Disney e dos 95 anos de Mickey, sem esquecer o centenário da antiga sede da construtora italiana em Turim.

Complementando o design comemorativo de Cavazzano, artista dos estúdios Disney, os outros quatro Topolino centram-se em quatro temáticas dedicadas à História, Arte Moderna, Street e Abstracto.

O primeiro é inspirado no grafismo de Steamboat Willie, a primeira curta-metragem da Disney, com o segundo a integrar uma textura com as iniciais do Rato Mickey como segunda pele.

A decoração Abstracto homenageia a criatividade da Disney, com o Street a exibir referências ao mundo dos graffiti, tendo a mobilidade urbana sustentável como principal foco.

As celebrações dos centenários da Disney e da fábrica Lingotto resultaram numa parceria única, sendo estes cinco exemplares um presente perfeito para quem nunca esqueceu as duas figuras emblemáticas.

