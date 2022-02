Edição limitada: BMW 8 X Jeff Koons por mais de 300 mil euros

A BMW tem mais uma obra de arte em mãos, mas apenas está destinada aos Estados Unidos por pouco mais de 300 mil euros.

O The 8 X Jeff Koons é a visão do artista americano para o M850i xDrive Gran Coupé, e o resultado é deveras original, numa ligação perfeita à pop art.

É a segunda vez que Koons cria um carro específico para a marca germânica, depois do M3 GT2 Art Car em 2010, que acabou por correr em Le Mans.

Para esta variante, limitada apenas a 99 exemplares, o pintor projectou pessoalmente a pintura da carroçaria e os acabamentos interiores.

O exterior é brilhante e enérgico, quase ao estilo de uma banda desenhada, impulsionado por uma nuvem de vapor e a palavra Pop nas laterais do carro.

A BMW diz que o processo de pintura exigiu 11 estágios diferentes e várias centenas de horas para a conclusão de cada um dos exemplares.

Dentro do habitáculo, destacam-se de imediato os estofos dos bancos em vermelho e azul, e os revestimentos em pele castanha, como se fosse parte de um filme de super-heróis.

"A minha edição do BMW Série 8 Gran Coupé é um sonho tornado realidade. É muito especial para mim", destacou Jeff Koons.

"É muito desportivo e apelativo, para além de ser minimalista e conceptual", em total consonância com o bloco V8 turbo de 4.4 litros.

Afinal, são 530 cv de potência e 750 Nm de binário máximos, alinhados com uma transmissão automática de oito relações.

No arranque, demora apenas 3,9 segundos para chegar aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 250 km/hora limitada por via electrónica.

Limitado a 99 unidades, cada The 8 X Jeff Koons virá com um certificado de autenticidade de grande formato com o número VIN de identificação do carro, assinado pelo artista e por Oliver Zipse, presidente da BMW.

