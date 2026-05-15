ECAR Show já abriu portas em Lisboa para acelerar a mobilidade eléctrica

O aumento delirante dos preços dos combustíveis está a dar um impulso inédito à prospecção dos "eléctricos" que existem no nosso mercado, pelo menos junto daquelas pessoas que pretendem trocar de carro.

O ECAR Show que arrancou esta sexta-feira na Feira Internacional de Lisboa vem facilitar essa missão, onde também não faltam modelos hibridizados para quem ainda sofre de ansiedade eléctrica nas viagens de longo curso.

Com mais de 400 modelos em exposição, o destaque é dado a 25 apresentações nacionais, onde também se conta uma inédita estreia mundial.

O evento que decorre até domingo não se resume à exposição dos modelos à venda no nosso país: em paralelo irão decorrer seminários, demonstrações técnicas e áreas para curtos ensaios.

O salão automóvel lança também a primeira edição do ECAR Com dedicado à mobilidade eléctrica profissional, com a apresentação de vários comerciais ligeiros e de soluções frotistas para empresas, operadores logísticos e municípios.

Avenger em estreia mundial

Não é um novo modelo mas antes uma renovação em estreia mundial no ECAR Show: o Jeep Avenger ganhou um visual mais apurado e tecnologias mais avançadas para manter o sucesso daquele que foi votado Carro Europeu do Ano em 2023.

Grande parte das mudanças estéticas estão concentradas na dianteira, como se percebe no novo pára-choques e na grelha agora retocada para iluminar as icónicas sete barras que definem os modelos da marca americana.

O crossover chega em Setembro com preços desde 31.500 euros para o e-Hybrid, e de 39.500 euros na variante 100% eléctrica; a gama completa-se com a versão a gasolina apoiada no novo bloco Turbo 100 de 1.2 litros com 100 cv por 29.500 euros.

Entre as mais de duas dezenas de estreias nacionais, uma das mais entusiasmantes foi o estrondoso Audi RS 5 híbrido plug-in nos formatos Avant e berlina, destacado pelos 639 cv e 825 Nm globais que um V6 biturbo electrificado de 2.9 litros debita.

Com uma velocidade de ponta de 285 km/hora, o sistema quattro de tracção integral com controlo electromecânico de vectorização de binário liberta todo o seu quando ataca as curvas em plena aceleração.

Todo este poder reflecte-se nas 20 encomendas já confirmadas para o desportivo, mesmo tendo um preço de partida de 125.700 euros, com o objectivo da Audi portuguesa em chegar às 50 unidades até ao final do ano.

VW ID. Polo já tem preços

Novidade no salão automóvel foi a mais recente "aquisição" chinesa da Salvador Caetano Auto: a Zeekr entra em força no segmento premium com três modelos eléctricos.

Para além do já conhecido Zeekr 001, relevam-se os SUV Zeekr X e Zeekr 7X, ficando para uma segunda fase de lançamento o desportivo Zeekr 7GT com os seus 646 cv de potência.

Mais discreto do que seria de esperar foi a presença do Volkswagen ID.3 Neo, completamente "apagado" pela apresentação do ID. Polo, que se assume como o ponta de lança da insígnia alemã para o segmento B.

Proposto em quatro versões distribuídas por três acabamentos, os preços para o compacto urbano variam entre os 24.700 euros para a entrada de gama, com a variante mais equipada desde 32.400 euros a "prometer" uma autonomia até 453 quilómetros.

Stellantis repleta de novidades

Do lado da Hyundai foi o renovado Ioniq 6 a ser evidenciado, principalmente na versão N Line mais desportiva, com a autonomia máxima a chegar aos 680 quilómetros.

Do lado da espanhola Ebro apoiada pela Chery, mereceram destaque os quatro SUV electrificados com que chega ao mercado nacional, assim como os hibridizados Jaecoo 7 PHEV e Omoda 7 PHEV do mesmo conglomerado chinês.

A Kia tem como peça central o novo EV2 eléctrico para o segmento B, com a MG a marcar a sua presença com os novos S9 PHEV e, principalmente, o citadino MG4 Urban exclusivamente alimentado a electrões.

Não houve apresentações específicas mas quem passar pelo ECAR Show até domingo pode contar com a presença do recuperado Renault Twingo E-Tech Electric e do entusiasmante Cupra Raval.

Em primeira mão nacional destaca-se igualmente o DS Nº 7, um SUV ao melhor estilo premium com motorizações híbridas e eléctricas.

Também uma chamada de atenção para o Peugeot 408 e Opel Astra agora renovados, sem esquecer o potente Opel Mokka GSE, assim como os Geely Starray EM-i e Geely E5, e o electrizante Mazda CX-6e.

Texto: Pedro Rodrigues Santos

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