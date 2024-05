Ecar Show arranca sexta-feira na FIL com novidades híbridas e eléctricas

Sem nada para fazer este fim de semana enquanto decide se o próximo carro que irá comprar será híbrido ou eléctrico?

Então vale a pena dar um salto ao Ecar Show 2024 que arranca esta sexta-feira na Feira Internacional de Lisboa, em pleno Parque das Nações.

Já na sexta edição, o Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico estão presentes os principais actores do mercado, com propostas para quase todos os gostos.

Estreias eléctricas

Uma das novidades passa pela estreia da IM Motors no nosso país, marca integrada no grupo chinês SAIC Motor que também é detentora da MG.

A insígnia tem na berlina L6 e no SUV coupé LS6 os pontas de lança de uma gama que já compreende os L7 e LS7, com a MG a estrear o novíssimo MG3 Hybrid+ de 195 e o descapotável eléctrico Cyberster.

Já a Alfa Romeo tem como figura de proa o lançamento do crossover Milano, agora rebaptizado como Junior devido a uma polémica com o governo italiano.

Ainda dentro das novidades que o grupo Stellantis leva à FIL estão os novos Citroën ë-C3 ,com um preço de ataque de 23.300 euros, assim como o Peugeot e-3008 e o especial DS4 Antoine de Saint Exupéry.



A Renault terá os holofotes focados nos novos Rafale e Captur, ladeados pelos Scénic, Clio, Austral, Mégane, Arkana e Espace com os sistema motrizes E-Tech Full Hybrid e E-Tech Electric.



Do lado da Dacia, o protagonismo é dado ao híbrido Jogger e ao eléctrico Spring, que foi alvo de uma recente e profunda renovação estética e tecnológica.

Nem sequer falta a Cybertruck

A Nissan irá expor, em primeira mão, os renovados Juke e Ariya enquanto a Honda tem no 100% eléctrico e:Ny1 e nos híbridos CR-V e:PHEV e HR-V os principais destaques da sua gama electrificada.

Os Mazda2 Hybrid, MX-30 R-EV e CX-60 PHEV compõem o trio de ataque da Mazda no Ecar Show, com a BYD a distinguir o Seal, Carro Ano 2024 no nosso país, ao lado dos Atto 3, Dolphin e Han.

O grupo Astara junta no seu espaço as marcas por ela representadas, tendo como destaques os Kia EV9 e EV6, sem esquecer os Niro EV, Sportage PHEV, Sorento HEV e XCeed PHEV.

A Mitsubishi destaca o renovado ASX PHEV e o Eclipse Cross PHEV, com a Maxus a distinguir a pick-up eléctrica T90 entre o camião e os furgões para a área profissional, com a Fuso a destacar a nova e-Canter.

A Polestar tem no novo SUV coupé Polestar 4 o principal destaque mas grande expectativa deverá rodear a estreia em Lisboa da disruptiva (e também polémica) Tesla Cybertruck.

Audi, BMW, Cupra, Dacia, Fiat, Ford, Hyundai, Jeep, Lexus, Mini, Opel, Renault, Seat, Skoda, Smart, Suzuki, Toyota, Volkswagen e Volvo terão igualmente expostas as suas principais apostas electrificadas.

