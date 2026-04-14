Easy é o novo quadriciclo da Aixam para acelerar a micromobilidade

Não são só as marcas do grupo Stellantis a proporem um quadriciclo 100% eléctrico (ou a gasóleo) para a micromobilidade urbana e sem a necessidade de ter carta de condução; basta uma licença AM e o condutor ter uma idade superior a 16 anos.

Da francesa Aixam chega às cidades portuguesas o novo Easy com um visual mais assertivo por fora do que o Minauto que agora substitui, permitindo a bordo uma série de personalizações inspiradas no mundo dos videojogos.

O habitáculo combina um visual limpo com soluções práticas centradas na experiência do condutor, dispondo para tal dum suporte para o telemóvel que funciona como ecrã de infoentretenimento.

Vidros eléctricos, fecho centralizado, ar condicionado, bancos aquecidos e sistema áudio de alta fidelidade são alguns dos trunfos para maior conforto em viagem.

Skins para todos os gostos

A consola central inspirada numa "mesa de som" contribui para uma ergonomia mais intuitiva, enquanto elementos como os altifalantes Bluetooth e os bancos em tecido TEP do tipo Nubuck reforçam a identidade estética do conjunto.

Diferenciador no Easy é o conceito de skins (peles) inspirado no universo dos jogos de vídeo, para uma personalização do habitáculo com peças intercambiáveis que alteram a estética sem comprometer a funcionalidade.

A insígnia gaulesa apresenta logo no lançamento um pacote de revestimentos com sete modelos e doze versões distintas, concebidas para uma instalação rápida e acessível.

Motorizações alargadas

O quadriciclo da Aixam compreende variantes diesel e eléctricas com uma bateria de 7,5 kWh para 75 quilómetros na versão Access, e até 113 quilómetros na versão Chic, demorando 2h45 e 3h45, respectivamente, nos carregamentos domésticos.

A variante a gasóleo para os mesmos acabamentos recorre ao motor bicilíndrico Kubota Z482 Euro 5+ com injecção common rail e catalisador, cumprindo as normas europeias sem necessidade de AdBlue nem filtro de partículas.

O acabamento Access dá entrada à gama Easy a partir de 10.499 euros na variante eléctrica, e desde 11.999 euros na versão a gasóleo, subindo aos 12.999 euros no acabamento Chic eléctrico, e 13.499 euros na solução diesel.

Texto: P.R.S.

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