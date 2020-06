E se a MINI fizesse um SUV do tamanho do BMW X3?

A MINI sofreu muitas alterações desde que foi comprada pelo Grupo BMW, em 2001, e isso teve um enorme impacto na gama da fabricante britânica, que passou a contar com modelos tão distintos quanto o Countryman ou o Clubman, que se juntaram ao icónico Cooper.

Agora, e numa altura em que os SUV tomam conta de grande parte do mercado automóvel, sobretudo na Europa, a MINI poderá acrescentar outros dois modelos ao catálogo. Um deles, denominado Traveler, pode aparecer já em 2024, com um posicionamento e com um preço acima do Countryman.

A confirmar-se, este modelo deverá recorrer à plataforma CLAR da BMW, o que lhe permitiria ser construído na fábrica da marca bávara nos Estados Unidos, na mesma linha de montagem dos seus "irmãos" de Munique.

Em declarações aos britânicos da "Autocar", Bernd Korber, patrão da MINI, até já abordou o assunto: apesar de "ser difícil imaginar um MINI do tamanho de um BMW X3 ou X5", é preciso "ter em conta o crescimento dos SUV e perceber se precisamos de um SUV compacto".

SUV eléctrico a caminho

Mas esta é apenas a primeira novidade do catálogo da MINI, que também poderá receber um SUV eléctrico com um tamanho similar ao BMW X1. A referida publicação britânica dá conta de que este modelo poderá ser produzido em parceria com a Great Wall Motors e que será lançado an China e em alguns mercados globais.

A confirmar-se, a produção terá lugar na fábrica de Zhangjiagang, perto de Xangai, que deverá ficar concluída em 2022. Quando estiver finalizada, estima-se que tenha uma produção anual a rondar os 160 mil automóveis.

Pouco ou nada se sabe acerca deste SUV eléctrico, nem mesmo o nome, mas os mais recentes rumores sugerem que será inspirado no MINI Rocketman (ver galeria), um protótipo apresentado no Salão de Genebra de 2011.