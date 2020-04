E se a Fiat criasse um Coupé dos tempos modernos?

Ainda se lembra do Fiat Coupé lançado em 1993? Pois bem, um jovem designer decidiu actualizá-lo para os dias de hoje e criar uma proposta desportiva dos tempos modernos. O resultado é um coupé de linhas agressivas e que agrada a qualquer amante da marca de Turim.

Denominado Fiat Coupé Tribute, este desportivo foi desenhado pelo italiano Gaspare Conticelli como uma espécie de homenagem ao modelo inicial, obra do bem conhecido Chris Bangle.

Os pára-choques são bastante mais agressivos do que os da proposta inicial, bem como as jantes, que "enchem" quase por completo as cavas das rodas. Quanto à assinatura luminosa, toda em LED, também não passa despercebida, tal como o enorme difusor traseiro, dividido ao centro.

Mas se a imagem exterior saiu da cabeça do italiano Gaspare Conticelli, a mecânica é bem real e foi "roubada" ao Abarth 124 Spider. Trata-se de um bloco 1.4 turbo que produz 166 cv e 249 Nm de binário máximo, associado a uma caixa manual de seis velocidades.

Gaspare Conticelli pensou em tudo e criou um Coupé dos tempos modernos que nos deixa de água na boca. Mas infelizmente há uma má notícia nesta história, é que é muito pouco provável que a Fiat o venha a produzir.