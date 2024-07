e-Routes alargado a todos os ''eléctricos''das marcas da Stellantis

Carregar "eléctricos" neste Verão vai ser mais simples: a Stellantis alargou a todos os modelos das suas marcas o planeador e-Routes para telemóvel na Europa.

Compatível com Apple CarPlay e Android Auto, a aplicação acede aos dados dos automóveis em tempo real, com ênfase na autonomia da bateria, e recomenda as estações de carregamento ideais ao longo do percurso.

Estreado em modelos 100% electrificados da Citroën em Outubro de 2023, o e-Routes foi sendo alargado às propostas da Peugeot, DS Automobiles, Opel e Vauxhall sem sistema de navegação.

Este Verão passa a ficar disponível para as marcas Fiat (600e), Fiat Professional (E-Scudo e E-Doblò), Alfa Romeo (Junior Elettrica), Jeep (Avenger) e Lancia (Ypsilon Electric).

Concebido pela divisão de software da Stellantis, a aplicação é apoiada por sugestões sobre a disponibilidade em tempo real de pontos de corrente nas estações de carregamento, para saber se está ou não ocupada.

A solução está igualmente preparada para estimar o valor de cada sessão de carga, informando o condutor do custo total de carregamento necessário para a viagem.

O e-Routes faz parte do pacote Connect Plus para os "eléctricos" das insígnias da Stellantis, sendo proposto como serviço autónomo para quem adquiriu o carro antes de 3 de Julho do ano passado.

