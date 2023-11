e-Retrofit: Stellantis aposta na reconversão de furgões térmicos para ''eléctricos''

A Stellantis levou ao salão profissional SoluTrans a ofensiva Pro One para a electrificação total compreendida no plano estratégico Dare Forward 2030.

Em campo está a nova Fiat Professional E-Ducato, em plano de destaque ao lado dos "eléctricos" Citroën ë-Jumper, Peugeot e-Boxer e Opel Movano-e.

Com uma autonomia em redor dos 420 quilómetros, à conta da bateria de 110 kWh, traduz a renovação completa da gama de grandes furgões do grupo.

Em todos eles destacam-se, em particular, uma nova geração de interface homem-máquina, com comandos e ecrãs centrais configuráveis maiores.

Sublinham-se o Dynamic Surround Vision, para uma visão ampla em redor do veículo em ambientes congestionados, e os 18 sistemas de apoio ao condutor.

Em plano de destaque no Solutrans estão igualmente os Peugeot E-Expert Hydrogen e Citroën ë-Jumpy Hydrogen.

Esta tecnologia complementar será alargada em 2024 aos comerciais de grande dimensão das marcas do conglomerado automóvel.

Conversão eléctrica

Outra novidade no salão francês, que decorre até sábado, está na reconversão para "eléctricos" dos veículos comerciais com motores de combustão.

Feito em parceria com a Qinomic, o e-Retrofit será proposto primeiro em França no segundo semestre de 2024, para depois ser lançado em outros mercados.

Este serviço aponta aos furgões de média dimensão, para depois ser alargado a outros veículos profissionais de diferentes tamanhos.

Em causa está a manutenção do acesso às zonas de baixas emissões dos centros urbanos, assim como a descarbonização e o prolongamento da vida útil das frotas.

A solução propõe autonomias até 200 quilómetros em modelos com capacidade de carga superior a 900 quilos e recarregamentos rápidos da bateria.

Os componentes do motor térmico, uma vez retirados do veículo numa unidade industrial da Stellantis, serão reutilizados no âmbito da oferta de economia circular.

