É oficial! Toyota GR Supra GT4 chega em Março à Europa

O GR Supra GT4 da Toyota chega aos mercados do Velho Continente a partir de Março, de acordo com o anúncio feito esta terça-feira pela Toyota Gazzo Racing, e pode ser seu a partir de 175 mil euros.

Apoiado no celebrado GR Supra, primeiro modelo global da Toyota Gazzo Racing lançado no início deste ano, o GT4 foi desenvolvido e produzido pela Toyota Motorsport para a competição automóvel. Numa segunda fase, o modelo será lançado em Agosto na América do Norte, e em Outubro no Japão e restante continente asiático.

O Toyota GR Supra GT4 está equipado com o já conhecido motor de 3.0 litros com seis cilindros em linha, mas ajustado para 436 cv de potência, aliado a uma transmissão automática de sete velocidades que pode ser comandada manualmente através das patilhas no volante.

O divisor dianteiro e a asa traseira são fabricados em fibra, permitindo que o modelo não ultrapasse os 1350 quilos de peso. Ainda de acordo com as especificações já presentes no supra mais "dócil", o GT4 tem suspensão dianteira MacPherson, e sistema multilink na suspensão traseira. Os amortecedores são da KW, enquanto o sistema de escape foi desenvolvido pela Akrapovic.

Para parar esta "besta", o GR Supra GT4 dispõe de pinças de travão de competição, com seis pistões nas rodas da frente e quatro nas traseiras.

No que à segurança diz respeito, o desportivo está equipado com uma gaiola em aço de alta resistência, e um banco de corrida homologado pela FIA com cinto de seis pontos.

O habitáculo conta ainda com um painel de instrumentos em fibra de carbono, com ecrã e volante criados especificamente para os troféus GT4.



