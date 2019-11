É oficial: PSA e Fiat acordam fusão e Carlos Tavares será o CEO

Fusão confirmada! A Fiat e a Peugeot anunciaram que estão a ultimar os detalhes de uma fusão, a acontecer nas próximas semanas.

Num comunicado conjunto, as empresas dizem que as respectivas equipas "estão a finalizar as discussões para obter um memorando de entendimento vinculativo nas próximas semanas" e que os respectivos conselhos de administração "concordaram trabalhar no sentido de uma combinação total dos respectivos negócios".

Este acordo prevê que cada uma das administrações passe a ter direitos sobre 50% do capital, sendo que o conselho de administração da nova empresa será formado por 11 membros: 5 deles nomeados pela Fiat, outros cinco nomeados pelo grupo PSA. John Elkann, da Fiat, vai assumir as funções de chairman, já o português Carlos Tavares será o CEO "por um período de cinco anos".

No mesmo comunicado pode ler-se que o português acredita num "futuro brilhante para a entidade combinada", que quer tornar-se no quarto maior fabricante a nível mundial, com receitas combinadas de 170 mil milhões de euros e lucros operacionais de 11 mil milhões de euros, de acordo com os resultados do último ano.

De acordo com o "Negócios", a reacção a esta notícia fez-se em sentidos diferentes. É que se as acções da Fiat reagiram em alta, chegando mesmo a valorizar 10,81% para os 14,24 euros, as da Peugeot caíram. Depois de três sessões a subir e de ter atingido um máximo de mais de dez anos, esta sexta-feira desceram 12,59% para os 22,77 euros.