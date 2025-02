A marca do leão faz da performance a prioridade estratégica para 2025 com o lançamento dos "novos" Peugeot E-3008 e Peugeot E-5008 mas agora com uns explosivos 325 cv totalmente alimentados a electrões.

E-Lion Day: Peugeot aposta na potência e desempenho eléctricos

"Estamos confiantes de que temos todos os trunfos para alcançar o sucesso e contribuir para um futuro sustentável para as gerações futuras", sublinhou Alain Favey, novo director executivo da Peugeot.

No E-Lion Day que aconteceu esta sexta-feira, foram definidos os cinco E-pillars (electricidade, eficiência, experiência, educação e ambiente) a confirmar o compromisso da construtora com o objectivo Carbono Zero.

325 cv e tracção AWD

Já disponíveis com motores de 210 e 230 cv, as linhas Peugeot E-3008 e E-5008 totalmente electrificadas serão reforçadas com as variantes 320 Dual Motor AWD.

A "codificação" não significa mais do que os modelos "desportivos" de 240 kW (326 cv) e 511 Nm combinados, obtidos a partir do motor dianteiro de 157 kW (213 cv) e 345 Nm que equipa os Peugeot E-3008 e E-5008 210.

A ele está associado um segundo propulsor de 82 kW (112 cv) no eixo traseiro a conferir a tracção integral, com o conjunto motriz a alimentado pela bateria de 73 kWh e não pela de 97 kWh reservada aos Long Range.

Não foram avançados quaisquer dados de autonomia nem sequer de consumos médios mas, à partida, poder-se-á contar com distâncias em redor dos 500 quilómetros entre recarregamentos até 160 kW DC ou 22 kW AC.

Quanto a preços, deverão ser anunciados mais perto da data de chegada aos concessionários nacionais, que deverá acontecer na entrada do Outono.

E-Lion Day: Peugeot aposta na potência e desempenho eléctricos

Agora com cinco lugares

Em paralelo a estes dois anúncios está a confirmação do E-5008 de cinco lugares já neste primeiro semestre, o que lhe uma bagageira com 994 litros de volume, mais 78 litros do que a versão para sete ocupantes.

Novidade nas duas linhas está o sistema de pré-aquecimento da bateria gerido automaticamente pelo planeador de viagens; de passagem recorde-se que o acumulador tem oito anos ou 160 mil quilómetros de garantia.

A ele está combinado o pré-aquecimento do habitáculo, para optimizar a duração da primeira carga nas viagens mais longas sob temperaturas muito baixas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?