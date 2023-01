E-Lion Day: Peugeot anuncia e-3008 com 700 km de autonomia

Três propulsores eléctricos e até 700 quilómetros de autonomia com um carregamento para o novo Peugeot e-3008 que será desvendado no Outono.

É uma, senão a principal, das várias novidades que a marca do leão revelou no E-Lion Day esta quinta-feira, numa apresentação virtual para todo o mundo.

O projecto, que representa a visão de electrificação do construtor a médio prazo, compreende, já para este ano, uma gama automóvel totalmente electrificada.

Em 2025, é seu objectivo ter um modelo 100% eléctrico em cada uma das suas linhas.

No final da década, quer que sejam completamente eléctricos todos os modelos vendidos na Europa.

Projecto em cinco pontos

O plano E-Lion da Peugeot não aborda apenas a electrificação da sua oferta automóvel.

É também um projecto holístico assente em cinco pontos numa abordagem a 360 graus.

» Ecossistema de produtos e serviços baseados em soluções do grupo Stellantis;

» Experiência completa para o cliente, desde o carregamento até à conectividade;

» Compromisso assumido para ter uma gama 100% eléctrica até 2025;



» Eficiência para um desempenho máximo com um consumo mínimo de energia, que será de 12,5 kWh/100 km para o Peugeot e-208;

» Aposta ambiental, tendo como objectivo final a sustentabilidade e o compromisso da marca para atingir a neutralidade carbónica até 2038.

Cinco novidades até 2025

Até 2025, a insígnia francesa irá lançar cinco novos modelos 100% eléctricos: e-308, e-308 SW, e-408, e-3008 e e-5008.

Os Peugeot 308 e 308 SW eléctricos irão equipar um novo motor com 115 kW (156 cv) de potência.



A autonomia será superior a 400 quilómetros segundo o ciclo WLTP, com um consumo médio energético de 12,7 kWh/100 km.

Para o segmento C, será proposta uma nova geração de SUV, com o e-3008 a ser revelado no segundo semestre deste ano, seguindo-se o e-5008 um pouco mais tarde.

Primeiro modelo montado sobre a plataforma STLA Medium, o e-3008 terá três propulsores eléctricos, incluindo uma versão com motor duplo, para uma autonomia máxima de 700 quilómetros.

Nova tecnologia mild hybrid

Em andamento está a introdução de uma nova tecnologia de hibridação suave de 48 volt para os Peugeot 208, 2008, 308, 3008, 408 e 5008.



O sistema Peugeot Hybrid 48V compreende um motor PureTech a gasolina de nova geração.

Com 100 ou 136 cv de potência, será associado a uma caixa electrificada de dupla embraiagem inédita com seis relações (e-DCS6), alinhada com um motor eléctrico de 21 kW (29 cv).

Graças à bateria recarregável durante a condução, essa tecnologia permite gerar maior binário a baixa rotação, com a consequente redução no consumo de combustível, que poderá chegar aos 15% segundo o construtor.

Em condução urbana, prevê que um SUV do segmento C com este sistema poderá funcionar em modo 100% eléctrico durante mais de metade do tempo.

Alugueres pré-pagos

A complementar o projecto E-Lion, a Peugeot avança com planos específicos para a compra de um modelo da gama, e para carregamentos eléctricos domésticos ou na rua.



A aplicação Trip Planner será enriquecida com novas funções para definir o melhor percurso em função da autonomia, e com novas sugestões para optimizar o tempo do condutor durante o carregamento da bateria.

Serão também propostos dois planos de assinatura – Peugeot As You Go e Peugeot Your Way – para o aluguer operacional de uma viatura.

A primeira compreende um pagamento mensal de acordo com uma quilometragem definida.

A segunda consiste numa mensalidade que inclui o aluguer da viatura, todos os serviços de manutenção e assistência, seguro e até mesmo os carregamentos.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?