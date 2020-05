É isto que acontece quando se anda com um McLaren 600LT durante uma cheia…

O dono de um McLaren 600LT descobriu, da pior maneira possível, que o seu superdesportivo britânico não foi feito para sair para a rua em dia de cheias.

O vídeo abaixo, filmado em Charleston, na Carolina do Sul (EUA), mostra o condutor de um 600LT a tentar atravessar um cruzamento coberto de água, depois desta região ter sido afectada por uma forte tempestade que deixou as ruas neste estado.

Assim que percebe que a profundidade da água começa a aumentar, o condutor deste superdesportivo britânico ainda vira para a direita para tentar encontrar uma zona com menos água, mas sem sucesso. Ainda se vêem as luzes de marcha-atrás a acender, mas por esta altura já este McLaren estava completamente preso.

Não somos a favor das famosas "princesas de garagem", ou seja, supercarros que passam a sua vida enclausurados, sem nunca serem conduzidos. Mas neste caso, e a menos que tenha uma pick-up ou um SUV, o melhor mesmo é deixar o carro em casa, ainda para mais quando se trata de um McLaren cujo preço base em Portugal ronda aos 300 mil euros.

Look at this guy, that was a nice car, @WCBD @Live5News @HolyCitySinner @BradFrankoNews2 pic.twitter.com/dMT8Zh9rKG