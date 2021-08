É fã de Jimi Hendrix? Jaguar E-Type do guitarrista está à venda

Pode ser desconhecido para muitos, mesmo até para os fãs, mas Jimi Hendrix comprou um Jaguar no auge da sua popularidade.

E agora, o E-Type de série II que comprou em 1970 está na praça por 169 mil euros no portal Classic Driver.

Uma óptima oportunidade para guardar na garagem uma recordação sobre rodas de um dos mais lendários guitarristas que o planeta já conheceu.

Jimi Hendrix comprou o descapotável quando já era uma estrela mundial do rock psicadélico. Infelizmente, pouco pôde gozá-lo já que morreu a 18 de Setembro desse mesmo ano com uma dose excessiva de barbitúricos.

Electric Ladyland, terceiro álbum de estúdio, escalou as tabelas de vendas nos Estados Unidos em 1968 e, no ano seguinte, foi o artista com o cachê mais elevado no festival de Woodstock.

O Jaguar E-Type Série II pintado a preto e com o interior em cinzento foi-lhe entregue em Maio de 1970. Equipado com um bloco de 4.2 litros, desenvolve 255 cv de potência passados às rodas traseiras por uma caixa manual de quatro relações.

O descapotável mudou entretanto de mãos até ser colocado à venda em Copenhaga em 2014. O motor estava num estado lastimável, a somar a outros problemas mecânicos usuais num carro que nunca foi restaurado.

O novo dono alemão deitou mãos à obra e gastou 50 mil euros na recuperação, dos quais 20 mil foram só para reconstruir o motor.

Passados mais de seis anos, o Jaguar E-Type Série II voltou à sua glória original, onde nem sequer falta um auto-rádio Becker e a documentação original com o nome do guitarrista.

Com 59 mil quilómetros no hodómetros, valerá o descapotável os 169 mil euros, mesmo tendo como primeiro dono o mítico Jimi Hendrix?

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?