É fã de 007? Vão leiloar os carros de 'Sem Tempo para Morrer'

Se é um adepto dos filmes de 007, saiba que vão a leilão os carros que perseguiram James Bond, assim como os que ele guiou para escapar aos vilões.

Para celebrar os 60 anos da saga do espião mais famoso do planeta, a Christie’s leva à praça pública vários Jaguar, Range Rover, Aston Martin e Land Rover.

O leilão, que acontece em Londres de 15 de Setembro a 5 de Outubro, é constituído por 25 lotes. Entre eles contam-se vários automóveis, relógios, figurinos e adereços, muitos deles relacionados com o último filme Sem Tempo para Morrer.

Os últimos seis lotes são dedicados aos actores que vestiram a "pele" de James Bond: Sir Sean Connery, George Lazenby, Sir Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig.

A principal atracção será, sem dúvida, uma réplica do Aston Martin DB5 que entrou no último filme da saga, com a chapa devidamente riscada nas laterais.

Artilhado com as engenhocas mais inacreditáveis, estima-se que poderá ser solicitado por uma soma que variará entre 1,8 a 2,4 milhões de euros.

Segue-se um dos dez Land Rover Defender 110 que entraram em Sem Tempo para Morrer, com este exemplar VIN 007 a valer entre 358 mil e 597 mil euros.

Em destaque está igualmente um Aston Martin V8 especialmente alterado para o filme, com um valor estimado de 597 mil a 835 mil euros.

Ao lado está outro Aston Martin, mas agora o DBS Superleggera 007 Edition (358 mil a 477 mil euros), um Jaguar XF e um Range Rover Sport SVR.

A fechar o lote está outro Land Rover Defender 110: o especial V8 Bond Edition criado pela SV Bespoke, um dos 300 exemplares desta série limitada.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?