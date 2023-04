É a segunda baixa de preços este ano: Tesla Model 3 já custa menos de 40 mil euros

A Tesla prossegue a sua política agressiva de redução de preços a nível mundial para os quatro modelos que constituem a sua gama.

Na segunda vez que o faz no nosso país, já é possível comprar o Model 3 que dá entrada à gama por menos de 40 mil euros, um corte de 5.000 euros face ao preço anterior.

A versão com um motor eléctrico e tracção traseira passa a custar 39.990 euros, com os Model 3 Long Range e Performance, com dois propulsores e tracção integral, a custarem 48.990 e 53.990 euros, respectivamente.

Recorde-se que está para breve uma actualização estética e tecnológica deste modelo, mas sem distorcer o espírito do original lançado em 2017.

Quanto ao Model Y, o SUV com um motor e tracção traseira SUV arranca nos 44.990 euros, uma redução de 2.000 euros face ao valor em vigor.

Já o Model Y Long Range começa nos 53.990 euros enquanto a variante Performance arranca nos 59.990 euros.

As reduções de preços não se ficaram apenas por aqueles dois modelos: os topos de gama Model S e Model X sofreram um corte de 10 mil euros em todas as versões.

O Model S com dois propulsores a darem tracção integral custa agora 106.990 euros, enquanto o Model S Plaid, com três motores e tracção às quatro rodas, arranca nos 131.990 euros.

Do lado do Model X, com as mesmas características motrizes do Model S, a versão convencional começa nos 115.990 euros, enquanto a variante Plaid passa a custar 135.990 euros.

