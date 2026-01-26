Duster mais luxuoso troca Dacia pela Renault … na Índia!

Visual bem mais futurista, acabamentos de alta qualidade, ecrã duplo OpenR e tejadilho panorâmico: sim, o Duster ganha um tratamento mais sofisticado ao trocar o selo da Dacia pelo da Renault para o mercado indiano.

Revelado ao mundo esta segunda-feira, representa a sexta etapa do Plano Internacional 2027 delineada pelo construtor, depois do lançamento do Filante para a Coreia do Sul.

É visível neste Renault Duster um estilo mais sofisticado em relação ao "irmão" europeu", graças a uma carroçaria mais esculpida, com as ópticas frontais unidas por uma barra preta onde está inscrito por extenso o nome do SUV.

Também a traseira tem um desenho mais complexo do que o Duster original, como se percebe no arranjo do pára-choques e dos farolins unidos pela barra luminosa, com o conjunto realçado pelo tecto e pela asa em preto brilhante.

O que não muda são as dimensões – 4,34 de comprimento por 1,81 de largura e 1,66 de altura –, com a bagageira a chegar a uns máximos 518 litros de capacidade.

Cockpit à R5 eléctrico

Um rápido olhar ao habitáculo revela o ecrã duplo OpenR com Google integrado partilhado com o Renault 5 E-Tech Electric, sabendo-se que irá contar mais tarde com o assistente Google Gemini através duma actualização remota.

O ambiente mais requintado está visível nos bancos dianteiros ventilados com pespontos contrastantes nos estofos, e nos apoios de braço acolchoados das portas traseiras, sem esquecer o carregador de telemóvel por indução.

Controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo com manutenção de faixa e função Stop & Go, câmara panorâmica a 360 graus, alerta de obstáculos laterais e travagem automática de emergência são alguns dos 17 apoios à condução.

Estreia 100% híbrida

E o que se esconde sob o capô? Aqui não há novidades já que o Renault Duster assume motorizações já bem conhecidas em outros modelos europeus do grupo.

A gama integra o TCe 100 de 1.0 litro com 101 cv e 160 Nm aliado a uma caixa manual de seis marchas, seguido do tetracilíndrico TCe 160 de 138 litros com 163 cv e 280 Nm, e transmissão automática de seis relações.

O topo de gama é assumido pelo Full Hybrid E-Tech de 160 cv e 172 Nm com caixa automática multimodo, assinalando a estreia híbrida da Renault no mercado indiano.

Embora não esteja prevista uma variante 4x4, espera-se uma desenvoltura assinalável fora do alcatrão graças aos 21,2 cm de altura livre ao solo com rodas de 18 polegadas para um peso total do SUV em redor dos 1.500 quilos.

