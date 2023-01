DS na Rétromobile: ''laboratórios'' sobre rodas unem passado ao futuro

O Rétromobile 2023 de Paris vai ter quatro modelos da DS sob o signo da performance tecnológica

O novo DS 9 E-Tense 4x4 360 mostra como uma berlina "discreta" pode ser um desportivo em potência apoiado na electrificação.

São 360 cv e 520 Nm apoiados numa mecânica híbrida plug-in suportada por um bloco turbo PureTech de 1.6 litros de 200 cv.

A apoiá-lo estão dois motores eléctricos de 80 kW (100 cv) à frente e 83 kW (113 cv) atrás, alinhados com uma bateria de 15,6 kWh.

Em aceleração pura demora 5,6 segundos a chegar aos 100 km/hora, com a velocidade máxima a estabelecer-se nos 250 km/hora.

Para quem ama "laboratórios sobre rodas" está em plano de evidência no pavilhão L’Aventure DS o electrizante E-Tense Performance.

São 600 kW (816 cv) passados às quatro rodas, mercê de dois motores eléctricos de 250 kW (340 cv) no eixo dianteiro e de 350 kW (476 cv) no traseiro.

Se a velocidade máxima está tabelada nos 250 km/hora, são os dois segundos dos zero aos 100 km/hora que entusiasmam.



Os amantes de "clássicos" podem deliciar-se com dois projectos ímpares do início dos anos 70 quando a DS Automobiles ainda estava sob a alçada da insígnia Citroën.

O DS 21 Pallas Injection Électronique foi o primeiro modelo de produção francês a dispor de injecção electrónica, elevando a potência do bloco de 2.2 litros aos 139 cv.

Estrela do salão será o SM Prototype de 1973, concebido para ensaiar as acelerações ao nível da tracção e estabilidade direccional a alta velocidade.



Os controlos e dispositivos de medição instalados a bordo permitiram fazer correcções no alinhamento do banco, e em configurações como distribuição de peso, rigidez da suspensão ou repartição do rolamento durante a condução.

A equipá-lo está um motor Maserati de 3.0 litros com quatro árvores de cames à cabeça, três carburadores duplos Weber e quatro válvulas por cilindro.

Desenvolvido para futuros carros de competição baseados no SM, este coupé curto do tipo short-tail debita 340 cv de potência para uma velocidade de ponta de 285 km/hora.

O salão automóvel Rétromobile decorre na Paris Expo Porte de Versailles entre 1 e 5 de Fevereiro.

