Depois de ter sido um dos protagonistas do salão automóvel de Bruxelas em Janeiro, chega ao mercado nacional o novíssimo porta-estandarte da gama da DS Automobiles.

DS N.º 8 tem na autonomia o principal trunfo; reservas já abriram

O DS N.º 8 inaugura uma nova era eléctrica da construtora francesa, ao apostar num visual distinto por fora conjugado com um ambiente a bordo próprio de um premium recheado de tecnologia.

A berlina tem na autonomia o principal trunfo para quebrar a ansiedade ao proporcionar até 750 quilómetros em ciclo combinado WLTP entre recarregamentos.

Proposto em três variantes distribuídos por outros tantos acabamentos, as reservas no nosso país já estão abertas, com a entrada na gama a fazer-se a partir dos 59 mil euros.

Exemplo de conforto

A DS Automobiles inaugura uma nova nomenclatura com o DS Nº 8, uma berlina eléctrica com espírito de crossover nas suas formas e aptidões mecânicas, como já se percebia no protótipo DS Aero Sport Lounge em que se inspira.

Exemplo de conforto e dinamismo "à francesa", esta proposta apontada decididamente ao segmento premium apresenta-se com 4,82 metros de comprimento, sendo 11 cm mais curto do que o extinto DS 9, com a largura a chegar as 1,90 metros para uma altura de 1,58.

O coeficiente aerodinâmico de Cx 0,24 foi conseguido com puxadores escamoteáveis nas portas, jantes desenhadas para favorecer o fluxo de ar, e grelha activa com lâminas de abertura e fecho automatizadas.

O interior segue as linhas elegantes patentes no exterior, logo evidente no volante de quatro raios em X e no tabliê "flutuante" a toda a largura do habitáculo, a dar um tom envolvente e tecnológico.

Sobre ele apoiam-se o painel de instrumentos de 10,25 polegadas, e o enorme ecrã de infoentretenimento com as suas 16 polegadas, suportadas abaixo por uma fila de teclas para as funções mais comuns.

Além de suportar um elevado grau de personalização, de acordo com a DS Automobiles, é compatível com Android Auto e CarPlay sem fios e inclui um sistema avançado de comando vocal associado ao ChatGPT.

Espaço e conforto a bordo não faltam, como confirmam os 2,90 metros que separam ambos os eixos, com a bagageira a chegar aos 620 litros de capacidade.

Há ainda à escolha vários "universos" personalizáveis que combinam distintos tipos de materiais e de cores nos acabamentos Pallas e Étoile, sendo a gama complementada no final deste Junho com o especial Jules Verne Collection.

Três motorizações à escolha

O DS N.°8 apresenta-se com três grupos motopropulsores 100% elétricos, com a entrada na gama a fazer-se com a versão FWD 230 cv alinhada com uma bateria de 73,7 kWh para uma autonomia combinada até 550 quilómetros.

Segue-se o FWD Long Range 245 cv combinado com uma bateria de 97,2 kWh para distâncias até 750 quilómetros entre recarregamentos, com o topo de gama AWD Long Range 350 cv com tração integral a propor uma autonomia até 688 quilómetros.

Todos os motores beneficiam dum acréscimo pontual de potência que acrescenta 30 cv ao FWD (260 cv), 35 cv ao FWD Long Range (280 cv) e 25 cv ao AWD Long Range (375 cv).

Mesmos se o DS N°8 pesa mais de duas toneladas, o desempenho está ao nível dum desportivo, com os zero aos 100 km/hora a fazerem-se em 5,4 segundos na versão mais potente.

As versões com tracção dianteira aceleram em 7,7 e 7,8 segundos, respectivamente, com a velocidade máxima do trio a estar auto-limitada aos 190 km/hora.

O recarregamento faz-se até 22 kW em corrente alternada ou até 160 kW em corrente contínua, dispondo de bomba de calor de série para pré-condicionar a bateria.

Além disso, o carregador de bordo é bidireccional, o que significa que, além de receber energia, também pode alimentar pequenos aparelhos eléctricos.

Júlio Verne a caminho

Disponível nos acabamento Pallas e Étoile, aos quais irá juntar-se mais tarde o Jules Verne Collection, o DS N.º 8 ganha ainda dois pacotes opcionais.

No campo tecnológico são propostos o pacote Tech para o primeiro nível e o Absolut Tech para o segundo, enquanto no campo do conforto somam-se os pacotes Comfort no Pallas e Absolut Comfort no Étoile.

O DS N°8 está disponível em cinco cores exteriores, com os novos Topaz Blue, Palladium Grey e Alabaster White a complementarem os actuais Crystal Pearl e Perla Nera Black.

É também dada a opção de pintar o tejadilho e respectivos arcos em preto, tom que pode ser alargado até ao capô para reforçar o carácter e a elegância da berlina.

Quanto ao habitáculo, o Pallas aposta no interior DS Canvas em Black Mistral ou, opcionalmente, em Pearl Grey ou Eternal Blue, com o Étoile a ter o interior nesta última cor em Alcantara, substituível pela pele Nappa em Black Basalte ou Brown Alezan.

O Jules Verne Collection eleva os acabamentos do DS N.º 8 com materiais nobres, como são exemplos a Nappa e a Alcantara do tipo bracelete em Eternal Blue para os estofos dos bancos, que são aquecidos e ventilados, com os dianteiros a terem regulação eléctrica.

Proposto nas variantes FWD Long Range 245 cv e AWD Long Range 350 cv, conta ainda de série com os conteúdos do nível Étoile, onde se destacam as jantes Cassiopeia de 21 polegadas pintadas a preto e o tejadilho panorâmico.

Versão DS N.º 8 Potência / Binário Bateria Autonomia Preço Pallas FWD 230 cv 230 + 30 cv / 343 Nm 73,7 kWh até 550 km desde 59.000 € Pallas FWD Long Range 245 cv 245 + 35 cv / 343 Nm 97,2 kWh até 750 km desde 64.500 € Étoile FWD 230 cv 230 + 30 cv / 343 Nm 73,7 kWh até 527 km desde 65.000 € Étoile FWD Long Range 245 cv 245 + 35 cv / 343 Nm 97,2 kWh até 714 km desde 71.100 € Étoile AWD Long Range 350 cv 350 + 25 cv / 509 Nm 97,2 kWh até 664 km desde 75.600 €

O novo DS Nº8 apresenta condições especiais para clientes empresariais com preços abaixo dos 45.000 euros, e ofertas de financiamento e renting a partir de 550€/mês + IVA em renting B2B.

