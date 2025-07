DS N.º 4 faz estreia mundial nas estradas do Douro

A zona do Grande Porto enquadrada pelo rio Douro foi o local escolhido pela DS Automobiles para a apresentação dinâmica internacional do renovadíssimo DS N.º 4.

Serão mais de 250 profissionais de 15 países que, entre 29 de Setembro e 8 de Outubro, irão ensaiar em primeira mão o SUV compacto pelas estradas da região.

O SUV coupé agora redefinido com a nova nomenclatura da gama estreia-se com uma solução E-Tense 100% eléctrica com 156 kW (212 cv) e 343 Nm, aliada a uma bateria de 58,3 kWh líquidos para uma autonomia até 450 quilómetros.

A variante Hybrid propõe uns combinados 145 cv "extraídos" do bloco turbo de 1.2 litros com 136 cv e 230 Nm, associado a um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm integrado na caixa automática de dupla embraiagem e seis velocidades.

Soma-se ainda o DS N.°4 Plug-In Hybrid alimentado pelo motor turbo de 1.6 litros e quatro cilindros de 181 cv e 250 Nm combinado com o propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv) e 320 Nm para uns combinados 225 cv e 360 Nm.

A bateria de 14,6 kWh líquidos que apoia o grupo motriz oferece até 81 quilómetros de autonomia, sendo recarregável até 7,4 kW em AC, ganhando ainda uma nova caixa automática eDCT7de dupla embraiagem com sete relações.

A gama do SUV compacto é proposta nos acabamentos Pallas e Étoile, a que se junta a variante Jules Verne inspirada no romance A Volta ao Mundo em 80 Dias.

Os dois acabamentos somam ainda os pacotes interiores opcionais Comfort e Tech para o Pallas, e Comfort Absolute e Tech Absolute para o Étoile.

Quatro opções estão disponíveis independentemente destes pacotes específicos, como são exemplo o gancho de reboque removível sem ferramentas, o tecto de abrir elétrico, a porta traseira elétrica e o tejadilho em Perla Nera Black.

Baseada no acabamento Pallas está a colecção Jules Verne em todas as motorizações, distinguida por símbolos e inserções distintos, sem esquecer as jantes Lima de 19 polegadas e um design interior específico em Alcantara.

Versão Preço N.° 4 Hybrid 145 Pallas desde 37.550 euros N.° 4 Hybrid 145 Jules Verne desde 40.050 euros N.° 4 Hybrid 145 Étoile desde 40.550 euros N.° 4 Hybrid 145 Étoile (Pele Nappa) desde 43.550 euros N.° 4 E-Tense Pallas desde 46.850 euros N.° 4 E-Tense Jules Verne desde 49.350 euros N.° 4 E-Tense Étoile desde 49.850 euros

