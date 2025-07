Menos de dois meses sobre a estreia europeia, abrem agora as encomendas para o DS N. ° 4 acompanhadas dos respectivos preços para todas as variantes electrificadas.

DS N.º 4 abre encomendas; todos os preços da gama

O SUV coupé agora redefinido com a nova nomenclatura da gama adopta pela primeira vez uma motorização E-Tense 100% eléctrica com 156 kW (212 cv) e 343 Nm, aliada a uma bateria de 58,3 kWh líquidos para uma autonomia até 450 quilómetros.

Desenvolvida com componentes de última geração, a versão em causa baseia-se em tecnologias inovadoras derivadas da experiência da DS Automobiles na Fórmula E, particularmente na área do software, para uma experiência de condução eléctrica sem cedências.

Já o DS N.° 4 Hybrid propõe uns combinados 145 cv a partir do bloco turbo de 1.2 litros e três cilindros 136 cv e 230 Nm, associado ao propulsor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm que está integrado na caixa automática de dupla embraiagem com seis velocidades.

Mais tarde chegará o DS N.°4 Plug-In Hybrid alimentado pelo motor turbo de 1.6 litros e quatro cilindros de 181 cv e 250 Nm combinado com o propulsor eléctrico de 81 kW (110 cv) e 320 Nm para uns totais 225 cv e 360 Nm.

A bateria de 14,6 kWh líquidos que acompanha aquela solução motriz oferece até 81 quilómetros de autonomia, sendo recarregável até 7,4 kW em corrente alternada, ganhando ainda uma nova caixa automática eDCT7de dupla embraiagem com sete relações.

Três acabamentos

O SUV compacto é proposto nos acabamentos Pallas e Étoile, a que se junta a variante Jules Verne inspirada no romance A Volta ao Mundo em 80 Dias.

O primeiro equipa faróis LED, jantes em liga leve de 19 polegadas, bancos forrados em tecido e TEP, painel de instrumentos de 10,25 polegadas e ecrã multimédia de dez polegadas compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios, e câmara de marcha atrás.

O segundo acrescenta faróis DS Matrix LED Vision e farolins Full LED, sistema de infoentretenimento DS Iris System, detector de tráfego traseiro e bancos dianteiros eléctricos.

Ambos os acabamentos somam ainda os pacotes interiores opcionais Comfort e Tech para o Pallas, e Comfort Absolute e Tech Absolute para o Étoile.

Quatro opções estão disponíveis independentemente destes pacotes específicos, como são exemplo o gancho de reboque removível sem ferramentas, o tecto de abrir elétrico, a porta traseira elétrica e o tejadilho em Perla Nera Black.

Baseada no nível de acabamento Pallas está a colecção Jules Verne em todas as motorizações, distinguida por símbolos e inserções distintos, sem esquecer as jantes Lima de 19 polegadas, a que se soma um design interior específico em Alcantara.

De série pode contar-se com sensores de estacionamento dianteiros e traseiros com câmara de marcha atrás, DS Iris System com ChatGPT, pacote Connect Plus, e controlo de velocidade de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go e manutenção de faixa.

Versão Preço N.° 4 Hybrid 145 Pallas desde 37.550 euros N.° 4 Hybrid 145 Jules Verne desde 40.050 euros N.° 4 Hybrid 145 Étoile desde 40.550 euros N.° 4 Hybrid 145 Étoile (Pele Nappa) desde 43.550 euros N.° 4 E-Tense Pallas desde 46.850 euros N.° 4 E-Tense Jules Verne desde 49.350 euros N.° 4 E-Tense Étoile desde 49.850 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?