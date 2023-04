A DS Automobiles recriou um novo modelo que homenageia uma das figuras de comédia mais famosas de França.

DS Fantômas volta a voar

Chama-se DS Fantômas o protótipo da exposição Em Movimento com Louis de Funès no Museu Nacional do Automóvel – Colecção Schlumpf, em Mulhouse.

A mostra junta vários dos carros que protagonizaram os filmes do actor, bem como cartazes, acessórios e fotografias das filmagens.

O novo DS Fantômas não é mais do que uma evolução do Citroën DS 19 original que participou no filme O Regresso de Fantômas.

Desenhado pelo DS Design Studio Paris, esta proposta está decorado com asas e uma barbatana caudal, como o exemplar dessa película de 1965.

Ao lado de Louis de Funès, Mylène Demongeot e Jean Marais, o DS original foi uma das grandes estrelas da segunda parte da trilogia Fantômas se Déchaîne.

Momentos icónicos do filme foram a descida apocalíptica do Vesúvio e a fuga final no DS voador com as asas escamoteáveis.

A exposição Em Movimento com Louis de Funès, ontem inaugurada, estará patente até 5 de Novembro.

