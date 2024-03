É uma das coqueluches da DS Automobiles mas dificilmente iremos cruzar-nos na estrada com este protótipo eléctrico que clama por velocidade.

DS E-Tense Performance: um furacão sobre rodas que não irá chegar à linha de produção

Estreado esta semana no nosso país, o DS E-Tense Performance assume-se como um verdadeiro laboratório tecnológico sobre rodas.

Na sua estrutura está um monocasco em carbono com a mecânica retirada dos monolugares com que a equipa DS Performance compete na Fórmula E.

A geometria da suspensão está concebida para garantir a melhor aderência ao alcatrão rugoso presente nos circuitos urbanos, e em quaisquer condições meteorológicas.

Dois segundos infernais

A compor a cadeia de tracção estão dois motores eléctricos com uma potência combinada de 600 kW (816 cv) e 8.000 Nm (!!!) passados às quatro rodas.

O que significam estes números em pista? Dois segundos dos zero aos 100 km/hora, para uma velocidade de ponta limitada a 230 km/hora.

O segredo do seu desempenho está na capacidade de regenerar até 600 kW a energia despendida para a melhor utilização possível.

DS E-Tense Performance: um furacão sobre rodas que não irá chegar à linha de produção

Neste caso específico, não será difícil recarregar a bateria, já que a sua capacidade não ultrapassa uns curtos 25 kW por questões dinâmicas do carro.

E, mesmo parado para recarregá-la dos zero aos 100%, bastam-lhe cinco minutos num carregador de 350 kW.

O DS E-Tense Performance mantém um sistema de travões tradicional, como explica a insígnia francesa, com a regeneração aplicada apenas nas travagens.

Bateria com química inovadora

A compor toda a dinâmica e desempenho deste bólide está uma bateria compacta inspirada nos monolugares eléctricos da Fórmula E.



Está alojada numa estrutura projectada pela DS Performance em material compósito de alumínio e carbono, e montada numa posição central traseira.

Desenvolvida em conjunto com a Total Energies e a sua subsidiária Saft, resulta de um trabalho de investigação deste parceiro tecnológico.

"Escondida" está uma química inovadora e um sistema de arrefecimento imersivo para as células, em ruptura com as actuais tecnologias neste campo.

Para tal, foi concebida à medida com um desenho personalizado da solução Quartz EV Fluid.

A bateria, que se traduz em fases de aceleração e regeneração até 600 kW, permitirá explorar novas aplicações dos futuros "eléctricos" produzidos em série.

Visual fulgurante

Sendo um super desportivo de alto desempenho alimentado a electrões, este DS E-Tense Performance comporta uma estética muito própria.



Os estilistas do DS Design Studio Paris desenharam uma nova superfície para substituir a característica grelha frontal.

Já sugerida no protótipo DS Aero Sport Lounge, combina o logótipo da marca com um efeito tridimensional a dar as boas-vindas ao condutor.

Nas laterais, as inéditas luzes diurnas com 800 LED oferecem uma ampla extensão da iluminação, sem disfarçar o estilo e a tecnologia.

As duas câmaras que substituem os faróis, não apenas completam a identidade visual do protótipo, mas também recolhem dados para futuro tratamento.

A aerodinâmica não foi ignorada, como é óbvio, com a carroçaria a introduzir uma cor de interferência com efeito de besouro.

Dependendo do ângulo de iluminação a partir do qual o desportivo é visto, a cor percepcionada altera-se e dá um efeito contrastante às superfícies em preto brilhante.

A completar o conjunto estão jantes de 20 polegadas para pneus com 305/30 R20, a estrearem um perfil aerodinâmico com inserções únicas.



Igual a um Formula E?

Mais do que um espaço para o condutor sentir toda a emoção ao volante, o habitáculo foi concebido para recolher dados durante os testes na estrada.

Os bancos do tipo baquet e volante "roubado" à Fórmula E recriam um ambiente que exemplifica o alto desempenho do bólide.

Detalhado quanto baste, mas sempre a privilegiar o conforto a bordo, o habitáculo exibe inserções especiais em pele preta.

E, a completá-lo está o sistema de som Utopia da Focal, que estreia um par de colunas Scala Utopia Evo exclusivas nas cores do protótipo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?