DS Automobiles tem nova ferramenta digital no salão de Bruxelas

O novo DS Nº8 será o protagonista da DS Automobiles no salão automóvel de Bruxelas que arranca a 10 de Janeiro, mas uma outra novidade do construtor também irá receber um merecido destaque.

O DS 7 Plug-In Hybrid 225 será apresentado com uma exclusiva Perla Nera a pintar a carroçaria, com o interior a ser revestido em Alcantara Noir.

A ladeá-lo estarão os DS 3 E-Tense pintado em Rouge Diva com o habitáculo em Alcantara Noir Profond, e o DS 4 Hybrid 136 em Gris Platinium por fora, com o interior no mesmo Noir Profond em Alcantara.

A novidade para estas três propostas está mesmo no DS Design Studio, uma ferramenta digital imersiva que permitirá personalizar de forma única cada um dos modelos da DS Automobiles.

