DS 9 completa gama com híbridos 'plug-in' E-Tense 250 e 360 4x4

O DS 9 viu a sua gama reforçada com duas variantes híbridas plug-in E-Tense e dois níveis de equipamento, e ambas já podem ser encomendadas no nosso país.

O novo E-Tense 250 está equipado com um bloco PureTech de 1.6 litros e quatro cilindros, com 200 cv e 300 Nm. Aliado ao motor eléctrico de 80 kW (110 cv) e 320 Nm, oferece uma potência e binário combinados de 250 cv e 360 Nm.

A velocidade máxima está electronicamente limitada a 240 km/hora, que baixa para 135 km/hora em condução totalmente eléctrica.

A nova bateria de 15,6 kWh permite-lhe percorrer até 70 quilómetros em modo 100% eléctrico (WLTP urbano) ou 61 quilómetros (WLTP combinado).

O carregador de bordo, de 7,4 kW, permite um carregamento completo da bateria de zero a 100% em 2h23m.

As emissões de dióxido de carbono foram reduzidas para 38 g/km e o consumo de gasolina fica-se pelos 1,1 litros/100 km segundo o ciclo combinado WLTP.

Já o DS 9 E-Tense 360 4x4 utiliza o sistema de tracção dianteira do E-Tense 225, alinhado com o motor PureTech de 1.6 litros e o propulsor eléctrico de 80 kW (110 cv).

O eixo traseiro ganha um segundo motor eléctrico de 83kW (113 cv) e 166 Nm, para uma potência e binário combinados de 360 cv e 520 Nm.



A velocidade máxima em modo totalmente eléctrico está limitada a 190 km/hora, com as emissões de CO2 a situarem-se nos 41g/km e a autonomia a chegar aos 47 quilómetros no ciclo combinado WLTP.

Dois níveis de equipamento

O DS 9 E-Tense, com o nível de equipamento Performance Line +, compreende um interior em Black Alcântara, com os bancos a distinguirem-se com costuras Carmine e Gold.

A consola central e o tabliê são revestidos a Alcantara, enquanto o controlo sob o ecrã central multimédia é embelezado com inserções de cristal.

O volante multifunções é forrado em couro granulado perfurado, e a cobertura do airbag está revestida em pele com costuras Carmine e Gold.



Por fora, esta versão distingue-se pelos símbolos cromados DS Performance Line nas portas da frente e na grelha, e pelos DS Wings e pela faixa cromada na porta da bagageira.

As jantes de liga leve Black Monaco, de 19 polegadas, são realçadas por um tampão central Carmine.

O nível de equipamento Rivoli +, inspirado no bairro parisiense das Tulherias, combina materiais de qualidade com acabamentos premium em forma de diamante.

O interior Basalt Black Leather é de série, podendo optar-se pelo Opéra com pele Nappa nos estofos em Rubis Red ou Rubis Black do tipo bracelete de relógio.

Tecnologia reforçada

Ambas as variantes do DS 9 E-Tense beneficiam da tecnologia de amortecimento DS Active Scan Suspension. Uma câmara no topo do pára-brisas "lê" a estrada, e quatro sensores de posição e três acelerómetros registam cada movimento.



As informações são passadas a um computador, para actuar sobre cada uma das rodas para melhorar a segurança e o conforto, e oferecer uma condução de maior qualidade.

O DS Drive Assist oferece condução semi-autónoma de nível 2 até aos 180 km/hora, com o sistema a controlar a velocidade e a direcção sob a supervisão do condutor.

O DS Safety reúne os sistemas DS Night Vision, DS Driver Attention Monitoring, DS Active LED Vision, detecção de ângulo morto, travagem automática de emergência, reconhecimento de sinais de trânsito e manutenção de faixa.

As encomendas para os novos DS 9 E-Tense 250 e E-Tense 360 4x4 já abriram, com a chegada aos concessionários nacionais prevista para o primeiro trimestre de 2022.

Versão Equipamento Preço DS 9 E-Tense 250 Performance Line + 62.100 euros DS 9 E-Tense 250 Rivoli + 64.000 euros DS 9 E-Tense 360 4x4 Performance Line + 74.900 euros DS 9 E-Tense 360 4x4 Rivoli + 76.800 euros

